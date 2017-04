Holan: "Me voy satisfecho con la contundencia"

Independiente consiguió su tan ansiada primera victoria del año, ante Patronato, a quien venció por 5-0 con goles de Rigoni x2, Barco, Rodríguez Berrini y Albertengo.

Luego de la goleada, Ariel Holan dialogó con la prensa y soltó respecto al rival: "Lo respetábamos mucho en la previa. Sabíamos que de local ellos son un rival muy complicado que tienen un muy juego aéreo y que tiene delanteros que son peligrosos. El estado del campo de juego tampoco era favorable, más que nada pensando en los rebotes".

En los partidos anteriores, el equipo tuvo serias dificultades para definir peroen este cotejo se le dieron todos los goles. "El fútbol tiene estas cosas de que a veces entre la pelota y otras no. Por esa razón hoy me voy satisfecho con la contundencia que hemos tenido que quizás no se nos dio en las ocasiones anteriores. Me voy muy contento", expresó.

A pesar de que a Gigliotti no se le está dando el gol, el entrenador sostuvo: "Emma (Gigliotti) en la jugada del tercer gol aguantó bien la pelota y prefirió, en lugar de patear él, cedérsela a Rigoni (Emiliano) y fue una muy buena jugada de todos modos".

En relación a lo que fue el desarrollo del juego, el DT analizó: "Nosotros tenemos una forma de jugar que la tratamos de llevar adelante independientemente de las características del rival o de si somos locales o visitantes. A veces, los trámites de los partidos no son siempre iguales a pesar de que uno trate de jugar de la manera que uno lo desea".

La gran figura del encuentro fue Emiliano Rigoni, autor de dos de los cinco tantos del triunfo. "Es un gran jugador. Pero todavía está lejos del techo de todo lo que él puede dar, pero sin dudas es un futbolista muy completo. Con el correr de los partidos su juego va a ir siendo cada vez más importante para el equipo", opinó Holan.

Además, siguiendo con el repaso de las actuaciones de algunos jugadores particulares, declaró: "Lucas (Albertengo) que viene de una larga inactividad está volviendo de a poco. Cada día está mejor y hoy demostró la enorme jerarquía que tiene cada vez que queda en posición de gol. El ‘Toro’ (Diego Rodríguez Berrini), hace un esfuerzo tremendo y por eso me pone muy contento que hoy se le haya dado el gol".

Por otro lado, el técnico elogió a uno de los refuerzos, que oficia también como referente: "Walter (Erviti) es un futbolista de muchísima experiencia. No hay que olvidarse que jugamos tres partidos en escasos días. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el costo energético".

En el final, fue consultado por la ausencia de Domingo Blanco de la nómina y Ariel explicó: "Hablé con Blanco porque me había quedado muy conforme con su rendimiento en la copa, el pasado martes. Estoy satisfecho con él y le tengo una confianza enorme. Es joven y es del club. Lo pensamos por el lado del juego aéreo, por eso no nos inclinamos por él en el partido de hoy".