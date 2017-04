Domínguez: "El partido con Talleres se definirá en los detalles"

Google Plus

Foto: Prensa CAI

Nery Domínguez fue el designado para atender a la prensa luego del entrenamiento de este lunes. El mediocampista se refirió al empate con Atlético de Rafaela y palpitó el choque con Talleres.

"Fue un partido difícil, como lo esperábamos. Rafaela hizo un buen partido y nosotros tratamos de hacer lo que habíamos hecho con Patronato", comenzó Domínguez en la conferencia de prensa. Y continuó: "Se dio un partido muy duro y quedó reflejado en el transcurso del mismo".

Luego, en relación a la lesión de Walter Erviti y su ausencia en los próximos partidos, dijo: "Tenemos un plantel con muchas variantes y alternativas como para poder reemplazar a Walter. El Toro (Rodríguez) está muy bien también y cualquiera que le toque entrar lo va a hacer de la mejor manera porque el plantel está muy parejo y hay una competencia muy sana".

El próximo miércoles el Rojo visitará a la T en el cotejo correspondiente a la fecha 15 del Torneo de Primera División. "Va a ser un partido muy dinámico, muy difícil. Talleres viene haciendo muy bien las cosas y nosotros también. Creo que se va a dar un lindo partido porque los dos buscamos el arco rival. Se definirá en los detalles y en quien haga mejor las cosas", sostuvo el ex Querétaro.

Por otra parte, se le consultó por las complicaciones de Independiente a la hora de jugar en el Libertadores de América, donde no gana desde el año pasado, cuando venció a River bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. "Siempre hablamos de los partidos que van pasando y tratamos de corregir en lo que nos vamos equivocando. Si bien hemos jugado solo un partido de visitante y hemos conseguido un gran resultado, de local por ahí no se nos dieron los resultados. Pero creo que hemos hecho lo necesario para conseguir los triunfos. Hay que corregir algunas cosas para poder lograr un triunfo de local en el próximo partido", declaró Nery.

Para terminar, Domínguez habló de la actitud de los hinchas para con el equipo y soltó:. "El otro día fue otra muestra de que la gente se fue conforme. Los aplausos al final para nosotros fueron muy buenos pero no nos relajamos con eso. Tratamos de conseguir los tres puntos. No se nos dio pero el equipo dejó todo, y eso no se negocia".