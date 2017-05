Holan: "En principio están todos a disposición"

Google Plus

Ariel Holan, entrenador de Independiente, dialogó en rueda de prensa luego del entrenamiento del jueves por la mañana y se refirió al partido del fin de semana. Además, opinó sobre el tema de Barco y la Selección Sub20.

"Todavía no definimos el equipo, restan dos días de trabajo y no tomamos una decisión al respecto. En principio todos están a disposición", comunicó el DT en un principio. Y sumó en particular sobre Walter Erviti: "Está bien y mejor que la semana pasada, quizás podremos contar con él también".

Sobre el próximo oponente, que se encuentra segundo en la tabla, opinó: "Newell’s es un gran rival ya que no le convierten seguido. Tenemos que tomar recaudos y estar atentos a su desequilibrio. Por lo pronto será un partido muy entretenido para mirar".

Acerca de las dificultades para imponerse en el Libertadores de América, Holan dijo: "Tenemos un sistema de juego que va más allá del rival de turno. Lo que pretendemos es que nuestro planteo se pueda imponer en cualquier cancha y circunstancia. Cada compromiso tiene su nivel de complejidad y sabiendo lo que Newell’s se juegan, tendremos que estar alertar y contrarrestar sus envestidas". Y completó a continuación: "Quizás de local no estamos teniendo el mismo volumen de juego y nos falta esa eficacia positiva que la vamos a seguir puliendo para lograr nuestro primer triunfo".

Por otra parte, en relación a las mejoras en el funcionamiento del equipo, sostuvo: "Independiente está progresando en su nivel. Se demuestra una profunda entrega tanto en los partidos como en los entrenamientos. Hay características que dan alusión a que seamos un plantel complicado para cualquier". Y declaró en la misma linea: "Contamos con un equipo que hace goles de contragolpe pero que también convierte a partir de la elaboración a través de la tenencia como sucedió en Cordoba o en Sarandí".

También se le consultó por los dichos del representante de Nicolás Tagliafico, quien la última semana deslizó que en junio buscarían la salida del defensor. "Como entrenador uno no quiere impedir el crecimiento de ningún jugador. Si le toca marcharse para crecer sería una linda satisfacción. Nosotros tenemos que tener un reemplazo por cualquier acontecimiento que se presente", opinó Ariel Holan.

En el cierre, el entrenador le dedicó unas palabras a Martín Benítez, quien a veces es resistido por la gente pero para el técnico es importante. "En Benítez reflejo la realidad de un proyecto que tiene pasos: el primero fue el armado del plantel, el segundo fue llevar adelante una identidad de juego. Martín progresó muchísimo y eso le sirve mucho a la institución, como así también los chicos del club que son más del 70%. Es un gran patrimonio", concluyó.