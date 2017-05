Gigliotti: "Este es un equipo muy comprometido"

Foto: Prensa Oficial Independiente

Luego del triunfo ante Newell's, Independiente retomó los entrenamientos pensando en el choque del domingo con Racing y una vez culminada la primera práctica de la semana, Emmanuel Gigliotti habló en conferencia de prensa.

"En lo personal estoy muy contento ya que vengo de convertir y eso para un delantero es muy importante, el equipo está muy bien porqué hemos logrado una victoria contundente en una cancha que es muy difícil", expresó el delantero en el comienzo.

En relación a cómo está el grupo y cómo se preparan para este compromiso en particular, dijo: "“Tenemos que trabajar tranquilos, es una semana muy atípica y hay que llevarla de a poco, anímicamente llegamos muy bien, tenemos un partido muy importante el domingo y hay que ganar de local que es algo que aún no conseguimos".

Luego, el ex Boca habló de la dura falta cometida sobre Mauro Formica en el choque con la Lepra y reconoció: "La jugada fue muy fuerte y dura pero no tenía intención de lastimarlo, me asuste mucho en un principio". Asimismo, a continuación aclaró: "No estoy pasado de revoluciones cómo dicen".

Acerca del juego de la Academia, el Puma comentó: "Hemos visto varios partidos de ellos y tienen un buen juego, sobre todo ofensivamente pero creemos que al no contar con Lautaro Martínez y Marcos Acuña nos podemos beneficiar".

Independiente también tendrá una ausencia importante, la de Walter Erviti, quien el último fin de semana alcanzó las cinco tarjetas amarillas. "Que no esté Walter nos va a sacar un poco la tenencia de la pelota aunque si juegan Domínguez y el Torito (Rodríguez) tendremos más presión y marca. Es la primera vez que en lo personal me toca jugar en un esquema como el que plantea Holan en el que los laterales pasan constantemente al ataque, eso me agrada porque tengo muchas asistencias", sostuvo Gigliotti.

Por otra parte, fue consultado por el caso de Nicolás Figal, que dio doping positivo en el choque con Alianza Lima por la Copa Sudamericana y atraviesa un momento complicado, sancionado provisoriamente en todas las competencias hasta que se aclare la situación y se de un fallo: "A Nico lo estamos apoyando todos para que este momento lo pase lo más acompañado posible, es un jugador muy importante para el equipo y esperamos que todo se resuelva pronto y de manera favorable", opinó.

Retomando el tema del Clásico de Avellaneda, el primero para él, Emmanuel soltó: "No vamos a cambiar el sistema de juego contra Racing porqué nos ha dado resultados, si bien es cierto que todos los partidos que jugamos de local los empatamos analizando bien cada encuentro siempre hemos sido superiores al rival de turno; de visitante tenemos la suerte de abrir rápido el marcador y eso ayuda a que se abran los partidos pero tuvimos menos situaciones que de local. Es la primera vez que me pasa que somos contundentes de visitante y nos cuesta ganar de local pero este es un equipo muy comprometido tanto en defensa como en ataque, Franco y Bustos parecen tener más experiencia de la que tienen".

Para concluir, interrogado por su punto de vista sobre el marcador final, expuso: "Pienso que el clásico lo vamos a ganar nosotros, si no pensará eso no tendría que jugarlo".