El Rojo quiere seguir de racha

Luego de una gran victoria en el clásico y la clasificación frente a Camioneros, el invicto Independiente de Ariel Holan se enfrenta al Huracán de Azconzábal.

Independiente y el Globo se enfrentaron 147 veces en Primera con 72 triunfos Rojos, 44 victorias de los de Parque Patricios y 31 empates.

Los últimos tres partidos entre ambos fueron: el 1-1 del Campeonato 2015 con goles de Ábila y Lucero; el 2-0 en el desempate por el ascenso con goles de Zapata y Pizzini para el Rojo; y el 0-1 en favor del Globo con gol de Toranzo por el campeonato 2013/2014 del Nacional B.

Sin embargo, a pesar del triunfo 1-0 de Huracán en el LDA en el 2014, Independiente hace 15 años que no pierde ante el Globo en Primera División jugando de local. La última vez fue un 0-4 en el Torneo Clausura del 2002.

Respecto del momento que atraviesan ambos equipos, el conjunto de Azconzábal ganó sólo un partido de los últimos 8 y viene de perder el clásico ante San Lorenzo en el Ducó por 1 a 0. Como si esto fuera poco, los de Parque Patricios se encuentran en una situación muy comprometida en los promedios, ya que sólo 6 puntos lo separan de Temperley (quien hoy está descendiendo y es su competido directo) y está a unas pocas centésimas de Quilmes (que divide diferente y es el último equipo que está bajando de categoría).

El equipo suma sólo 3 trinufos de vistante a lo largo de estas 24 fechas, 4 empates y 5 caídas. Con un total de 10 goles a favor y 10 en contra.

Para alejarse de la zona roja, el "Vasco" Azconzábal pararía los siguientes titulares: Díaz; Romat, Nervo, Risso, Villalba; Compagnucci, Fritzler, M.González; Montenegro, Romero Gamarra; Briasco.

La vigésimo quinta fecha de este torneo tendrá la particularidad de ser la primera vez que el Rolfi Montenegro visita el Libertadores de América luego de su salida del club hace un par de años atrás. Se espera un cálido recibimiento de la gente y un reconocimiento a través de la dirigencia, pero más allá de eso, el Rolfi será un motivo de cuidado para el Rojo y también habrá una gran presión sobre sus hombros.

El Rojo, por su parte, llega entonado y en un buen momento. Por lo cual, el objetivo será no confiarse (como lo hizo ante Camioneros) y enfrentar este encuentro con la misma intensidad que los partidos anteriores. Vale recordar que Independiente viene de cortar una racha de 6 partidos sin ganar de local, por lo tanto esta es una gran chance para volver a ganar como contra Racing y meterse de lleno en la lucha por un puesto en la próxima Copa Libertadores.

La suspensión de Sánchez Miño por acumulación de tarjetas amarillas, lo ha forzado a Holan a realizar un cambio respecto del equipo que paró en el clásico. No obstante, quien ingresará en su lugar no será un lateral izquierdo de las inferiores, tampoco se moverá Tagliafico a la banda y ni siquiera será uno de los tres defensores suplentes que jugaron el mirécoles ante Camioneros. El reemplazante del ex Boca será Damián Martínez; por lo cual, Fabricio Bustos pasará a jugar de 3 (posición en la que ya ha jugado en inferiores) y el ex Defensa y Justicia jugará de 4.

Holan pararía estos once: Martín Campaña; Damián Martínez, Alan Franco, Nicolás Tagliafico, Fabricio Bsutos; Nery Domínguez, Diego Rodriguez; Ezequiel Barco, Marín Benítez, Emiliano Rigoni y Emmanuel Gigliotti.