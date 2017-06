Puntajes contra el Halcón: Tagliafico y Sánchez Miño, los destacados

Google Plus

Gran triunfo del Rojo en Florencio Varela. Foto: Telám

Independiente obtuvo un gran triunfo como visitante tras ganarle por 2-1 a Defensa y Justicia con goles de Nery Domínguez y Juan Sánchez Miño, en un encuentro pendiente de la fecha 17 del Campeonato de Primera División 2016/17.

Martín Campaña (6): Le tapó un gran mano a mano a Bouzat en el segundo tiempo que mantuvo al equipo en el partido.

Juan Sánchez Miño (8): Cada vez en mejor nivel. Se complicó en pocas ocasiones con los pases. Siempre fue salida. Metió un golazo para ganar el partido.

Alan Franco (5): Fue de menor a mayor. Cuando debió marcar a Bouzat se le complicó mucho,

Nicolás Tagliafico (8): Se bajó del avión y jugó como todos los partidos. Fue clave en el segundo gol del Rojo. Pieza fundamental en este Independiente de Holan.

Fabricio Bustos (5): Al igual que Franco fue de menor a mayor y tuvo una noche complicada contra el 25 de Defensa y Justicia.

Diego Rodriguez (5): Perdió las espaldas en varias ocasiones, la movilidad del rival no le permitió recuperar tantas pelotas. Bien con los pases. Mejoró en el segundo tiempo.

Nery Dominguez (6): Golazo para empatar el partido y buena distribución de la pelota. Se metió muchas veces entre los centrales para empezar las jugadas.

Ezequiel Barco (5): Pasó un poco desaparecido, pero asistió de forma excelente a Sánchez Miño en el segundo gol.

Emiliano Rigoni (7): Fue el más desequilibrante del equipo como de costumbre. Buena asistencia a Nery en el primer gol. Tuvo opciones para marcar, pero no las pudo aprovechar.

Maximiliano Meza (5): Estaba haciendo un partido decente siendo la conexión entre Albertengo y los volantes. Debió salir antes de lo previsto por un golpe.

Lucas Albertengo (4): Se lo nota falto de ritmo futbolístico, sin embargo tuvo un par de chances para marcar. Deberá mejorar en los próximos partidos ya que Gigliotti no volverá hasta el siguiente torneo.

Ingresaron

Martín Benítez (4): Aportó poco en ataque. Estuvo muy marcado y cuando fue de 9 casi ni apareció

Walter Erviti (3): No recuperó, no distribuyó bien la pelota y no manejó los tiempos. Aportó muy poco al encuentro.

Gastón Togni (sin clasificar): Jugó muy pocos minutos.