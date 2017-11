Nicolás Domingo: “Imposible gritarlo”

Google Plus

Foto: Diario Jornada

Independiente de la mano de Ariel Holán volvió al triunfo ante un River que jugó de igual manera con un jugador menos, pero a falta de pocos minutos no pudo mantener el marcador igualado y se fue a Nuñez con una nueva derrota que cada vez empeora su situación en la Superliga y el momento futbolístico.

Tras el agónico triunfo de Independiente en el Libertadores de América por 1-0 ante River con gol de Nicolás Domingo, por la novena fecha de la Superliga Argentina, el autor del único gol y que jugó en River en la temporada pasada, habló luego del encuentro y contó sus sensaciones por la anotación y su buen presente en el conjunto de Avellaneda.

“Imposible gritarlo. No hago goles nunca. Cada vez que hago goles para mí es un milagro. Pero el de hoy no se gritaba por nada en el mundo”, comentó el mediocampista central que tuvo un excelente rendimiento y no gritó el gol por su pasado con la camiseta del Millonario.

“Fue un partido muy parejo. Los dos equipos propusieron. Lo tuvimos que trabajar y había que desgastarlo al rival. Y el gol vino en una contra”, dijo Nico Domingo realizando un análisis del juego sabiendo que tenían un jugador más.

El triunfo es muy importante para nosotros y para lo que viene también”, confesó el volante central que está pasando un momento muy bueno en el Rojo y es una pieza clave

“No hay que mirar tan lejos. Vamos partido a partido. Hoy teníamos que ganar para tener confianza para el martes que es muy importantes para el club y para nosotros. El primer paso lo dimos”, comentó Domingo haciendo referencia que este martes jugará la semifinal de la Sudamericana y el próximo sábado visitará a Racing en un nuevo superclásico de Avellaneda.

El gol de Nico