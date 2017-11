Sampaoli: "El equipo argentino que más me gusta es Independiente"

Foto: Clarín

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, brindó una charla para los alumnos de Deportea en el Teatro Astral y elogió a Independiente.

"El equipo argentino que más me gusta es Independiente. Es un equipo que propone, piensa en el arco del rival y está bien armado. Cuando ataca es letal", analizó el ex entrenador del Sevilla.

Además, elogió a una de las figuras que tiene el Rojo: "Sánchez Miño hace la tarea de lateral que termina como volante interno. Necesitamos jugadores que sepan hacer esa función en la banda".

Más allá del elogio al zurdo ex Boca, semanas anteriores sonaron los nombres de Alan Franco, Ezequiel Barco, Fabricio Bustos y Nicolás Tagliafico como posibles convocados para la Selección.

Además, en referencia al sistema de juego, Sampaoli aclaró que "a mí criterio no hay laterales de élite en el once para afrontar el Mundial frente a las potencias. Si tuviéramos a Marcelo o Dani Alves seguramente jugaríamos con ellos". Y agregó: "El estilo del equipo, que no es el sistema, es atacar con 6 jugadores y defender con 4. El sistema puede ser variable. Podés jugar 2-3-2-3, a veces depende del rival”.