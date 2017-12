El Diablo recibe al Flamengo por la ida de la final de la Copa Sudamericana

Google Plus

El Diablo recibe al Flamengo, por la ida de la final de laCopa Sudamericana | Foto: Depor

Tuvieron que pasar siete años, para que Independiente vuelva a una final de una Torneo Internacional. La última vez que llegó a esta instancia se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2010.

En ese lapso, pasaron infinidades de cosas en el mundo Independiente, donde tuvo que resurgir como club, porque pasó los peores años de su vida, descendiendo de categoría. Aun así, resurgió y hoy está volviendo al ser el club místico por su rica historia de ser el más copero de América.

En 2010, el equipo que dirige en ese entonces, Antonio Mohamed se consagró campeón de la Copa Sudamericana, luego de haber vencido en la final a Goias por la serie de penales que concluyó en un 5-3. Hay que remarcar que el Rojo en Brasil perdió por 2-0 y en casa lo empató por 3-1.

¿Cómo llega Independiente?

El equipo que dirige Ariel Holán está en uno de sus mejores momentos, desde que el DT asumió el cargo en el primer equipo. Transcurriendo un buen momento con una racha que empezó cuando derrotó a River por 1-0 en el Liberadores de América.

En la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, perdió por 1-0 ante Libertad de Paraguay, y en la fecha siguiente por la Superliga, derrotó a su clásico rival, Racing, por 1-0 con un equipo totalmente de suplentes, que quedará en la historia.

Y el postre final fue la clasificación a la final de la Sudamericana, luego de haber vencido al Libertad por 3-1, con goles de Ezequiel Barco y dos de Emanuel Gigliotti. Sin jugar bien supo dar vuelta la historia y volver a acceder a una nueva etapa definitoria.

¿Cómo llega Flamengo?

Flamengo conducido por Reinaldo Rueda, clasificó a la final de la Copa Sudamericana, luego de haber eliminado al Junior de Barranquilla por un global de 4-1. Si bien el conjunto Carioca no pasa su mejor momento, porque se encuentra en la sexta posición, sin posibilidad de ganar el Torneo ni clasificar a la Copa Libertadores. Además, quedó eliminado de la Copa de Brasil.

El conjunto Carioca tiene un único objetivo que es ganar o ganar este certamen para salvar este año tan irregular que tuvo. Además, hay que remarcar que no podrá con su mejor delantero, estamos hablando de Paolo Guerrero, porque se confirmó que no podrá jugar ni la ida ni la vuelta de esa final, porque no se dio una sentencia final.

Posibles formaciones:

Independiente: Campaña; Bustos, Alan Franco, Gastón Silva, Tagliafico; Diego Rodríguez, Sánchez Miño o Domingo; Fernández, Maxi Meza, Ezequiel Barco; Emmanuel Gigliotti.

Flamengo: César; Pará (o Rodinei), Réver, Rhodolfo, Trauco; Willian Arão, Cuéllar, Lucas Paquetá; Everton Ribeiro, Diego; Felipe Vizeu

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Díaz de Vivar

Horario: 20:45 hs. (Argentina)

Televisa: Fox Sports