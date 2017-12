Nicolás Tagliafico: “Es lo que siempre soñé desde que el día que llegué a Independiente"

Google Plus

Nicolás Tagliafico:“Eslo que siempre soñé desde que el día que llegué a Independiente" | Foto: Web

Independiente volvió a ser el Independiente de copero, porque volvió a demostrar ese mística, escribiendo una nueva página en la historia del fútbol, dejando en claro que en cualquier cancha, el equipo que dirige Ariel Holán va a dar pelea hasta el último y lo demostró en el Maracaná igualando 1-1 ante el Flamengo y de esta manera conseguir por segunda vez en su rica historia, la segunda Copa Sudamericana para el club.

Queda claro que este equipo es la marca que le puso Ariel Holán y uno de los más referentes y capitán del equipo, Nicolás Tagliafico, habló con los medios donde se mostró feliz y con lagrimas en los ojos, festejando su primer titulo desde que llegó a Independiente hace tres años.

El ex Banfield, tuvo que pelear un puesto y con el paso de los tiempos se reafirmó en una defensa y se ganó con trabajo la cinta de capitanía que hoy en día lo deja como el máximo líder del equipo en un plantel amplio y que es bien distribuido.

“Es lo que siempre soñé desde que el día que llegué a Independiente. Estuve que esperar tres años para hacerlo. El esfuerzo merece y valió la pena y estoy orgulloso por este grupo que se lo merece”, dijo el capitán y referente del equipo, haciendo referencia desde que llegó al club, ganar algún trofeo con Independiente.

“El esfuerzo y trabajando todos los partidos mentalizándose para seguir adelante y no relajarse. Es un premio y no tengo palabras. Solo agradecimiento a este grupo que se mató para llegar acá”, destacó el ex Banfield, llenando de elogios a sus compañeros por el gran esfuerzo que hizo para llegar a esta final y lograr alzar la copa.

“Lo más importante de este equipo es que de local y visitante va a ganar todas las canchas”, finalizó la entrevista Tagliafico, llenando de elogios a su equipo.