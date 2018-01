Nicolás Tagliafico: “Nunca me voy a olvidar de todo lo que me dio el club”

Foto: Web

A Nicolás Tagliafico se lo recordará por su carácter dentro de la cancha, dejando la vida en cada pelota, que figurar como capitán de un equipo que solo está para algunas cosas. Pero el hincha de Independiente lo va a tener en la memoria como un guerrero, porque la imagen más reciente que se nos viene es la final en el Maracaná, usando una venda en su frente luego de recibir un golpe en la cabeza y luego levantando la Copa siendo un luchador que consiguió el triunfo que estaba esperando desde que llegó al club.

Antes de su partida a Holanda para firmar con el Ajax, Nico habló con Fox Sports y dejó muchas frases que vale destacar y recordar.

“Cuando uno quiere lograr objetivos tiene que tener un grupo como el que tuve. En Banfield me ha pasado cuando fue el ascenso, acá lo mismo. La mejor manera para disfrutar es eso. En Independiente hay un grupo hermoso. Llegó gente nueva y se adaptó. Ojalá que puedan levantar las copas que quedan y que sigan por ese camino ganador que lo merecen”, comentó el lateral de 25 años.

"Yo estaba decidido porque es un grande de Europa, tiene mucha historia. Es un buen paso, me pareció buena idea. Lo que es el país va con mi forma de ser: disciplinado, estructurado y me me tiró un poco. La calidad de vida me inclinó en Ajax. Eran dos posibilidades muy lindas para emigrar al fútbol Europeo”. Dijo el lateral al ser preguntado porque eligió al conjunto holandés.

“No me lo voy a olvidar más, no solo la copa sino todo el año. Se disfruto, se ganó el clásico. Fue un año hermoso en mi carrera: el mejor año futbolístico. Tuve la suerte de estar citado en la Selección. Lo tenia que cerrar así. No me olvidaré del club por todo lo que me dio. Ahora a emprender otro nuevo desafio”, finalizó la entrevista el capitán que será recordado por su carácter dentro de una cancha de fútbol.