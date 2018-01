Sánchez Miño: “Nos estamos preparando para dejar al club donde se merece”

Foto: Web

Luego de haber finalizado el entrenamiento del día de ayer, el volante multifunción que ha jugado en muchas posiciones donde lo puso Ariel Holán, fue el encargado de estar presente en la conferencia de prensa del Rojo donde habló de todo. En VAVEL Independiente, te mostramos las mejores frases.

”Nos estamos preparando muy bien, en lo físico y mental ya que vamos hacer un rival a vencer por haber ganado una copa y el equipo se tendrá que preparar ya que se vienen muchos partidos en todas las competencias. El grupo tiene muchas ganas y está muy bien, mentalizado en todo lo que se viene”, dijo en sus primeras palabras el volante Juan Sánchez Miño.

"Uno trata de aislarse un poco de las cosas que suceden a nosotros, solo pensar en entrenarse al máximo y que el técnico decida quién entra a la cancha, y pensar que al club le vaya bien”, comentó el defensor que jugó en Boca, Torino, Estudiantes entre otros.

“Uno cuando llego de la mano de Gaby, que fue el que siempre me bancó y me habló muy bien de Independiente, por eso siempre aprovecho para agradecerle, porque estoy muy contento, haber ganado un título, jugar una copa Libertadores, una Recopa, son los mejores títulos y esperemos seguir por el mismo camino y estamos trabajando para eso”, confesó el jugador que llegó de la mano de Gabriel Milito.

“Una emoción muy grande, confiamos mucho como equipo demostramos gran valor en toda la copa, fuimos muy superior a todos los rivales en todas las fases, en ninguna fase la ganamos por penales ni quedo en duda porque pasábamos, el equipo demostró desde que arrancó la copa hasta que terminó, de hecho, los demás equipos te dicen que sos un justo campeón, eso queda clarísimo”, confesó el ex Estudiantes de la Plata.

“Yo me sentí siempre con lugar en el once ideal, no tiene que ser algo estricto, me entreno y me brindo siempre igual”, dijo el volante que se ganó el lugar desde la llegada de Ariel Holán.

” A Barco se lo va a extrañar mucho, no pude hablar con él, pero la gente tendrá que entenderlo, es muy chico y tiene un gran futuro por delante. Él quiere mucho a Independiente y siempre lo hizo saber cuándo jugo”, finalizó la conferencia de prensa Juan Sánchez Miño.