El 4 de febrero hay fútbol para los Granates

Fuente: La Nación

Lanús fue el flamante ganador del Torneo Transición 2016, en cambio River fue el ganador de la Copa Argentina 2016. El Granate no había participado en ninguna de las cuatro ediciones pasadas, por su parte el equipo de Marcelo Gallardo jugó el encuentro contra Huracán en el 2014, pero aún no ha levantado la Copa.

Si bien es un partido por Copa le va a dar inicio a la temporada granate, ya que no está confirmado aún la fecha de arranque del torneo, “Escuchamos todo lo que pasa. Pero por más que arranque o no el torneo, nosotros estamos enfocados en el 4 de febrero con la Supercopa ante River. Ahí arranca nuestra temporada y es nuestro foco. Después veremos cómo sigue y nos solidarizamos con el resto de los planteles por lo que están atravesando" expresó Román Martínez a la prensa durante la pretemporada en la costa, también el delantero que decidió quedarse en el equipo grana Lautaro “Laucha” Acosta acotó: “Tenemos un gran plantel pero plagado de muchos jóvenes. Ahora tendremos más tiempo de recuperación y no vamos a descuidar el campeonato local ni la Copa Argentina", cabe recordar que para este 2017 el equipo de Almirón estará presente en la Copa Libertadores como el nuevo formato que se comenzará a implementar en esta edición.

La organización quiere llevar el partido a las provincias del interior del país mientras que los equipos desean jugarlo en provincia de Buenos Aires, ya sea en Mar del Plata o La Plata