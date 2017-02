Lanús obtuvo la sexta

Fuente: Diario Jornada

En el estadio único de La Plata, el Laucha Acosta, Pasquini y el Pepe Sand marcaron historia para su club dentro de los últimos 20 minutos de juego específicamente en los minutos 24,35 y 43 del segundo tiempo y respectivamente en el orden de los jugadores.

Aunque el marcador no sea favorecedor al trabajo que hizo River, el planteo durante el primer tiempo fue en casi su totalidad del equipo rojiblanco ya que logró estabilizarse y dominar el juego durante los minutos de más lluvia, los cuales fueron en los que más se asomó a la portería, dejando a los jugadores de Lanús conseguir algunas tarjetas amarillas. Igualmente no fue todo para el Millonario, porque el Grana pudo haberle puesto el condimento de gol durante la primera etapa de juego ya que se le anuló un gol en off side y un penal cobrado que luego se anuló.

El segundo tiempo se caracterizó por la llegada de los goles en el campo de juego más que la lluvia que tuvo si protagonismo en el tiempo anterior, pero como a todo hincha no le gusta perder a algunos de los aficionados de River decidieron saltar a la cancha luego del gol del Pepe, arruinando lo que había sido un partido sano y con las dos hinchadas alentando. Pero en la previa tampoco fue del todo feliz, ya que un hincha de Lanús falleció tras ser atropellado por uno de los micros "Los colectivos de Lanús venían para la cancha. Algunos hinchas se bajaron y comenzaron una discusión con los vecinos. En ese instante, otro micro lo atropelló y murió en el instante", le dijo el titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, a un canal de noticias argentino.

Esta copa el equipo de Gallardo ya la había disputado con anterioridad pero no por eso no dejaron de lado que el partido fue parejo y que la lluvia condicionó a que el mejor no sea en juego sino en la rapidez de poder complicar al contrario "A veces, también se puede perder. Felicito a Lanús",dijo el entrenador Millonario a lo que agregó “El partido fue parejo y Lanús, más efectivo. Pero no hubo esa diferencia en el juego".

En el último tiempo el equipo de Jorge Almirón cosechó varios títulos de gran trascendencia: Torneo Transición 2016 a San Lorenzo, Copa del Bicentenario a Racing, Supercopa Argentina 2017 a River, fueron de las últimas estrellas que se le colocó en el pecho, pero no por ser eficaz en los momentos decisivos el entrenador dejó de lado el encuentro de la noche el mismo lo analizo de la siguiente manera: “Tenemos un equipo de hombres, jugamos mejor en el segundo tiempo que en el primero. El título adquiere aún mas trascendencia por el nivel del rival”.

Las formaciones y cambios fueron:

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Rodrigo Mora. DT: Marcelo Gallardo.



Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT; Jorge Almirón.

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Nicolás Pasquini por Aguirre (L); 23m. Carlos Auzqui por Mora (RP); 26m. Tomás Andrade por Mayada (RP); 34m. Facundo Monteseirín por Herrera (L); 41m. Rodrigo Erramuspe por Silva (L).

Los goles: