Román Martínez: "Los clásicos se ganan"

Los clásicos son un partido aparte. Es por eso que ante este tipo de partidos, se escucha con frecuencia la frase "los clásicos se ganan". En esta oportunidad, el encargado de pronunciarla fue Román Martínez, uno de los puntos altos de Lanús en el triunfo por 4-2 ante Banfield.

"Ganar 3-0 o 1-0 sobre la hora, me da lo mismo en estos partidos", justificó el volante. Aunque, a pesar de remarcar que no le importaba el resultado final, sí lo hizo con el estilo de juego y dejó un mensaje para el otro lado: "Cada uno tiene su manera de jugar, ya no nos sorprende cómo nos plantean los partidos".

El volante remarcó que el campo de juego "estaba hermoso para jugar" y que el nerviosismo les jugó en contra, especialmente después del 2-2. Pero, por suerte para Martínez, "se pudo retomar el control".

Para finalizar, el ex Tigre admitió que la expulsión de Jorge Rodríguez influyó en el resultado final, pero la clave fue la paciencia que tuvieron para encontrar los huecos y de esta manera llegar al gol. Además, con respecto a los dos goles desde los doce pasos que marcó Lanús, Martínez expresó que "los penales se generan cuando un equipo busca e intenta".