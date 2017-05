¿Cómo llega Banfield al clásico del sur?

Google Plus

Mucho más que tres puntos en juego Foto: web

Responsabilidad: Ese es uno, o el concepto más importante que abarca este partido que paraliza a todo el sur del conurbano bonaerense. Ambos equipos tienen la obligación de ganar, de ser responsables del triunfo, y no solo porque sea el clásico, sino por la importancia de los tres puntos en estas instancias del campeonato. Tanto Lanús como Banfield oscilan en los puestos cercanos de la mitad de tabla y los dos quieren seguir sumando unidades para conseguir un cupo en la Copa Libertadores 2018. Por eso, este partido es de vital importancia para los dos. Lanús marcha en la décima posición del campeonato, con 36 puntos, y desde la reanudación del fútbol argentino en el mes de marzo, mostró un andar irregular. Sin embargo, viene cosechando dos triunfos en fila; en la copa libertadores es líder de su grupo, y pese tener la mira puesta en el certamen internacional, Jorge Almirón decidió no guardarse nada para enfrentar al ‘Taladro’, que parece tener un mejor presente en el fútbol local que el Grana. A continuación, el repaso de cómo llega Banfield para el Clásico de Sur:

El equipo dirigido por Julio Cesar Falcioni se ubica séptimo en la tabla de posiciones, con 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Hasta la fecha lleva anotados 32 goles y recibió 25. El taladro se volvió muy fuerte de local, solo perdió un partido en el Florencio Sola desde que reanudó el campeonato. Además, viene sumando tres triunfos consecutivos, y sin ningún gol en contra. El 2-0 ante Quilmes, 1-0 frente a Tigre, y el 2-0 con Sarmiento en la fecha pasada demostraron que Banfield está en un buen momento. Sin embargo, no le sobró nada en cada triunfo. Es un equipo que gana con lo justo, que sufre para llevarse los tres puntos. No genera muchas situaciones de gol, pero las sabe aprovechar. Se destacan más las individualidades de algunos de sus jugadores que el juego colectivo; no tiene buena elaboración.

La figura

Volvió su ídolo. Darío Cvitanich retorno a la argentina para ponerse de nuevo la camiseta de Banfield. Comenzó a jugar desde que reanudo el campeonato en marzo, y se convirtió en el goleador del equipo con 6 tantos.

La formaciones para hoy:

Banfield: Navarro; Bettini, Matheu, Civelli, Soto; Cecchini, Remedi, Sperdutti, Bertolo, Sarmiento; Cvitanich.

Lanús: Esteban Andrada; José Luís Gómez, Diego Braghieri, Marcelo Herrera, Nicolás Pasquini; Iván Marcone, Alejandro Silva, Nicolás Aguirre; Hernán Toledo, Lautaro Acosta y José Sand