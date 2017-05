Caída que complica al Grana

Google Plus

Fuente: Rafael Henzel (periodista)

El encuentro en la Fortaleza terminó 1-2 dejando a ambos equipos empatados en el segundo lugar, pero hasta el momento, clasificando el conjunto argentino por diferencia de gol.

La actuación de toma de decisiones del árbitro influyó en el ritmo de juego ya que dió lugar a las discusiones y roces innecesarios durante el transcurso de los 90 minutos que desató la furia del técnico granate. Jorge Almirón, no paró de emitir quejas y sobre todo por la presencia de uno de los once de Chapecoense que no debería estar en el campo de juego.

Por otro lado, en los 90 minutos se distinguió el trabajo de ambos en cada tiempo. Los primeros 45 minutos, el grana no encontraba la manera de que el balón ingrese por la buena actuación del arquero Jandrei y la falta de precisión que acechaba a los delanteros granates. A los 24 minutos Wellington Paulista les dió una sorpresa a Andrade y por lo tanto le otorgó el grito sagrado para los brasileños; durante el resto del primer tiempo ambos equipos estuvieron en la búsqueda de algún gol, ya sea para empatar o agrandar la victoria, aunque por momentos se podía concluir que los locales estaban cerca de lograrlo.

Pero el grito sagrado se vió silenciado durante lo que quedaba del primer tiempo y así dió inicio a los restantes 45 minutos, donde a ambos equipos se los vió desgastados y molestos con situaciones en el juego que le reconocían al juez, así mismo algunas situaciones fueron provocadas por la misma picardía que lleva el fútbol como saltar y utilizar una mano, situación que está prohibida y sin embargo se realizó en este partido otorgándole a Lanús un penal a los 35 minutos, concebido por José Pepe Sand. El empate a los que vestían de verde no les agrado y por lo tanto decidieron ir por otro gol y así llevarse los tres tantos a Brasil, como sucedió 8 minutos más tarde por intermedio de Luiz Otavio (jugador que no cumplió con todas las fechas de suspensión que se le habían otorgado) que dejó el balón enganchado a la red del arco.

De este modo Lanús se ve obligado a ganarle a Nacional en Uruguay en la siguiente fecha para no perder el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.