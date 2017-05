¿Cómo le fue a Lanús enfrentando a la Crema?

Un partido para intentar dar vuelta la pagina| Foto: Web

Luego de las derrotas sufridas en el clásico frente a Banfield, y contra el Chapecoense por la Copa Libertadores, el Grana debe dar vuelta la página cuanto antes si quiere seguir teniendo chances de conseguir una plaza para disputar el año que viene el certamen continental más importante de Latinoamérica. Lanús recibe en su cancha a Atletico Rafaela, y por eso desde Vavel.com hacemos un repaso del historial de los entrenamientos entre ambos equipos.

El Grana jugó 11 partidos en total frente a Atlético Rafaela en Primera División. De los cuales, el equipo del sur del conurbano bonaerense fue victorioso en cinco oportunidades, y marcó 16 goles, mientras que la Crema pudo quedarse con el triunfo en 4 ocasiones, anotando 15 tantos. Los dos encuentros restantes terminaron igualados.

Además, se registran enfrentamientos en los torneos de ascenso, más específicamente la B Nacional (segunda división del fútbol argentino); 6 con exactitud, de los cuales los engranados no cayeron en ninguna ocasión, cosechando 4 triunfos y 2 empates. Acá está el listado de partidos jugados en dicha categoría:

Nacional B 1989: Atlético Rafaela 0 vs. Lanús 0.

Nacional B 1990: Lanús 2 vs. Atlético Rafaela 1.

2ª Fase Dodecagonal (ida): Atlético Rafaela 0 vs. Lanús 3.

2ª Fase Dodecagonal (vuelta): Lanús 5 vs. Atlético Rafaela 2.

Nacional B 1991: Atlético Rafaela 1 vs. Lanús 1 (Claudio Nigretti)(Fabián Mainardi).

Nacional B 1992: Lanús 1 vs. Atlético Rafaela 0 (Miguel Ángel Gambier).

Último Enfrentamiento

Por la 11° fecha del Torneo 2016, Lanús venció por 2-1 a Atlético Rafaela en La Fortaleza con goles de Román Martínez y José Sand. El tanto de la Crema lo marcó Gabriel Graciani. De esa forma el Grana seguiría consolidándose como líder de la Zona 2, de un campeonato que terminarían siendo campeones.

Máximas Goleadas

El partido con más goles entre estos dos equipos fue por la segunda fase del Dodecagonal del Nacional B 89/90. Lanús se impondría como local por 5-2. En la Primera División, el resultado más abultado se dio en la fecha 16 del Torneo 2015, donde el Grana ganaría por 3-0. Cabe destacar que Atlético Rafaela salió victorioso en el partido correspondiente a la 2° fecha del torneo final 2014 por la misma cantidad de goles.

Lanús 3-0 Atl. Rafaela

Lanús 5-2 Atl. Rafaela: (César Angelello X2, Guillermo Alonso y Gabriel Schurrer X2/// Juan Poelman X2)

Doble camiseta

A continuación mostramos una lista de jugadores que jugaron para ambos clubes:

Carlos Araujo, Rodrigo Burela, Claudio Nigretti y Antonio Sánchez Varela, entre otros.