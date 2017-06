Del debut a la lesión: baja sensible para Sampaoli y Lanús

José Luis Gomez con la Selección Argentina. Foto: La Nación

De la alegría del debut al desconsuelo. Los días que vivió José Luis Gomez eran un sueño hecho realidad. Desde que salió esa famosa y polémica primera lista del flamante DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, hasta el debut con la camiseta albiceleste en tierras australianas ni más ni menos que en el clásico de las américas ante Brasil. Y, como si no fuera mucho, de entrada jugando cerquita de Lionel Messi, el mejor del mundo. Claro esta, la convocatoria del ex entrenador del Sevilla no fue por nada. El jugador Granate se ganó en buena ley su puesto a tan pronta edad.

Dicen que lo bueno dura poco. Y así fue. Habían pasado solamente horas de que la Selección Argentina venció a Brasil por 1 a 0 en Melbourne y, en un ensayo táctico preparando su segundo amistoso de fecha FIFA ante Singapur, el lateral derecho de Lanús tuvo la mala fortuna de lesionarse. Pasó inadvertido pero luego hizo ruido. El defensor salió caminando del entrenamiento y se dirigió a Sampaoli para advertirle que quizás poseía algún tipo de molestia (no dolor). Y, finalmente, con revisaciones de los médicos y algunos estudios, se determinó que la Coneja sufrió una ruptura del menisco externo de la rodilla izquierda, una lesión que demanda dos meses de recuperación. El jugador ya viajó a Argentina para operarse y comenzar con su respectivo reposo.

¿Qué se pierde y cuándo vuelve?

En principio, José Luis Gomez se perdería las últimas tres fechas que le resta jugar a Lanús por el campeonato local. El Grana jugará sin su lateral ante Newell´s en Rosario por la fecha 28°, de local contra Huracán en la fecha 29° y, por último, en Avellaneda frente a Independiente. Además, sin haberse definido su rival, el defensor no estará en los cotejos de octavos de final por Copa Libertadores, tanto de ida como de vuelta.