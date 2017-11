Diego Braghieri: "Estoy tranquilo, dimos vuelta resultados peores"

Google Plus

El defensor tuvo un buen desempeño ante Gremio | Foto: TyC Sports

Lanús no pudo aguantar el resultado en Brasil y cayó en la primera final de la Copa Libertadores por la mínima diferencia ante Gremio de Porto Alegre con gol de Cícero Santos. Ahora, el equipo de Jorge Almirón tiene sus chances de revertir este resultado el próximo miércoles en La Fortaleza.

Diego Braghieri tuvo una buena actuación en suelo brasileño y fue uno de los jugadores más destacados por el lado del Granate. Haciendo un pequeño análisis de lo sucedido ante el conjunto brasileño, comentó: "En el segundo tiempo nos faltó mover un poco más la pelota. Vamos a ver si salen a presionar en casa como esta noche”.

Si bien el resultado no es muy positivo para el equipo argentino, el jugador de 30 años se mostró confiado para el próximo partido ante Gremio: "Confío que los chicos lo van a dar vuelta en casa. En el primer tiempo lo manejamos y tuvimos situaciones pero en el segundo se nos vinieron y nos metieron un gol. Estoy tranquilo, dimos vuelta resultados peores".

La terna arbitral que estuvo presente en Porto Alegre no cumplió una gran actuación y el zaguero central de Lanús se mostró molesto por la tarjeta amarilla recibida: “Puede ser que la mía sea amarilla pero un jugador de ellos le dejó la marca de los tapones al 'Bicho' Aguirre y ni siquiera eso le puso".

Esta amonestación nombrada anteriormente marcó demasiado el futuro del defensor en esta competencia ya que se perderá el partido de vuelta a disputarse en condición de local. "Tengo bronca, me da calentura que me amonesten en la última. No tiene palabras perderme la final de vuelta", declaró Braghieri.