Jorge Almirón:"El partido de vuelta va a ser totalmente diferente"

Jorge Almirón: DT Lanús. Foto: Futbol Argentino

La ida de la Final de la Copa Libertadores dejó a Lanús con un sabor agridulce. Cayó derrotado como visitante ante Gremio por 1 a 0 en un partido parejo que podría haber terminado en empate, y no se fue muy conforme ni con el resultado ni con el arbitraje. Así lo declaró su entrenador Jorge Almirón, que brindó una conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro y se lo notó con confianza para el partido de vuelta.

"En el primer tiempo pudimos hacer nuestro juego y generamos las mejores situaciones de gol. Tuvimos varias jugadas de pelota parada y el arquero de ellos estuvo realmente muy bien. El segundo tiempo fue parecido, nosotros un poco más atrás, nos costó tener la pelota y no fuimos tan profundos como en la primera parte, pero el partido era muy parejo, estaba para un 0 a 0 y eso hubiera sido lo más justo. Igualmente en este estadio tan imponente y contra un equipo tan grande, no creo que sea un mal resultado", contestó el DT acerca del desarrollo del partido.

Desde el arranque de los octavos de final, Lanús no pudo ganar de visitante, aunque siempre logró revertir la serie en La Fortaleza.

"De esa manera llegamos a la final, de local somos muy fuertes y el rival lo sabe".

"Creo que la serie está abierta, no hay ventaja por gol de visitante y por lo tanto la diferencia es un gol. Creo que el equipo hizo un buen partido, pero en casa seguramente mostraremos otra cara".

El arbitraje del chileno Julio Bascuñán tuvo sus altibajos, especialmente sobre el final del partido donde omitió una clara falta de amonestación (o quizá de expulsión) del zaguero brasileño Pedro Geromel, minutos antes de amonestar a Braghieri por una infracción menor y de una manera un poco llamativa. "Era una jugada normal, y lo amonestó después de un minuto. Eso nos condiciona para el partido de vuelta. Después no nos dejó hacer el cambio en la última jugada, y son las situaciones que un árbitro con tanta experiencia tiene que saber manejar. Pero bueno, no es excusa, ya pasó y en la vuelta de local va a ser totalmente diferente", manifestó Almirón, no muy contento con la actuación del juez chileno.

Finalizando la conferencia, le consultaron acerca de la actitud de su equipo, a lo que muy conforme respondió: "El equipo vino a intentar jugar, a proponer y no hacer tiempo. El marco era imponente, el estadio, la gente fue espectacular, y la verdad que el equipo mostró una gran personalidad. Faltando 7 minutos nos hacen el gol en una jugada aislada en la que quedamos mal posicionados, pero no habían generado nada ellos".