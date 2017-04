La casa sigue en orden

Google Plus

Cuando la casa está en orden, solo se puede festejar y esto es lo que pasó en Lomas de Zamora, donde Los Andes en su estadio, el Eduardo Gallardón venció por 3-1 a Atlético Paraná con goles de Andrés Vombergar, Cristián Bordacahar y Mariano Puch. Descontó para la visita Iván Borghello.

Desde el primer minuto de juego, los comandados por Aníbal Biggeri salieron en la búsqueda de una nueva victoria ante un rival como es Atlético Paraná que no esta pasando su mejor en el campeonato del ascenso.

El desarrollo del primer tiempo fue muy bueno y emocionante, hasta que al minuto 24 de juego, el delantero alemán Andrés Vombergar recibió un mal rechazo de la defensa de la visita y se fue por la banda izquierda y al momento de acercarse al arco le pegó como vino y convirtió el primer tanto del partido.

12 minutos más tarde, Cristián Bordacahar, desde los 12 pasos aumento la diferencia del Mil Rayitas por 2-0, Hasta ese gol, el local era amplio dominador del balón y de las situaciones de peligro.

Ya en el complemento, el transcurso del partido no cambió demasiado por que el Mil Rayitas siguió atacando y al minuto ocho, el delantero Mariano Puch puso el 3-0 a favor del conjunto de Lomas de Zamora que era altamente superior a la visita.

Los minutos empezaron a pasar y la visita no tenía una idea clara de cómo poder entrarle y por lo menos descontar para que resultado no sea tan abultado. Al minuto 27 de juego, la defensa del Mil Rayitas no logró despejar y el balón le quedó servida a Iván Borghello y le pegó al arco y convirtió el 3-1 definitorio.

Con esta victoria, Los Andes se ubica en la octava posición con 34 puntos. En la próxima fecha visitará a Brown de Adrogue. Mientras que Atlético Paraná con esta derrota se ubica penúltimo con 25 unidades y en la siguiente jornada recibirá en su estadio a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.