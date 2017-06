El Mil Rayitas no pudo en casa

Google Plus

Los Andes no está pasando su mejor momento y lo últimos empates y derrotas reciente lo demuestran ya que sigue manteniendo el invicto de local, pero no puede cosechar tres puntos. Por la echa 36, en el estadio Eduardo Gallardón, el Mil Rayitas no pudo festejar en casa ya que igualó 1-1 ante Flandria.

Desde el primer minuto de juego, el equipo que dirige Aníbal Biggeri salió en la búsqueda necesitada de los tres puntos, sabiendo que el DT se juega mucho en estos partidos ya que en la última semana decidió bajar de la plantilla titular a Maximiliano Gagliardi y Maximiliano García ya que no piensa contar con ellos en la próxima temporada.

El desarrollo de los primeros 45 minutos fueron bastante entretenidos porque el Mil Rayitas salió mejor y con más actitud de querer ganar el partido. El local generaba mucho peligro por la banda derecha. Hasta que al minuto 31, desde ese mismo sector hubo un tiro de esquina y Gabriel Tomasimi, se elevó y con un gran cabezazo puso el 1-0.

Ya en el complemento, el transcurso del partido fue muy distinto porque el Mil Rayitas salió más tranquilo a jugar y el Canario toma otra actitud y fue la búsqueda obligatoria del empate. Los minutos empezaron a pasar hasta que a los 33, Ramiro Fergonzi encaró por la derecha aprovechando las grandes falencias defensivas del local y mandó el centro para Franco Costa que recibió el balón y definió frente a Federico Díaz y puso el 1-1 final.

Nuevamente Los Andes no puede conseguir una victoria en casa ni como visitante. Su último triunfo fue ante All Boys por 1-0 como visitante, desde ahí acumula cinco empate y dos derrotas. El conjunto Mil Rayitas empieza ganando con claridad, pero luego se pincha y no puede revertir un resultado.

Con este empate, Los Andes llegó a la posición 16 con 44 puntos. En la siguiente fecha visitará a Juventud Unidad. Mientras que Flandria con esta igualdad se ubica un lugar más arriba que el conjunto de Lomas Zamora con la misma cantidad de unidades. En la siguiente jornada el Canario recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.