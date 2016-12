Nuevamente sobre la hora, Newell's

Google Plus

Amoroso ya estampó el empate y lo festeja (Fuente: Canob oficial)

Tarde de sol en Córdoba en donde se enfrentaban Talleres y Newell's por la fecha 13 del torneo argentino.

Diego Osella dispuso que la "Lepra" salte al campo de juego con: Pocrnjic; Advincula, Formiliano, Moiraghi, Paz; Mateo, Prediger; Amoroso, Formica, Fertoli; Scocco.

Por el otro lado el conjunto local pisó el Kempes con: Herrera; Godoy, Komar, Gandolfi, Escobar; Guiñazú, Gil; Reynoso; Palacios, Araujo, Muñoz Rojas.

En el primer tiempo el equipo de Córdoba fue superior y le ganó el mediocampo al rojinegro quien no podía parar a Reynoso por el medio y Palacios por los costados por lo tanto recurría constantemente a las faltas, en esos primeros minutos Mateo y Scocco vieron la tarjeta amarilla.

El "Tallarín" creaba situaciones como un gran tiro libre de Reynoso que envió al córner Pocrnjic pero casualmente el gol no vendría por parte de un jugador local sino que Ignacio Scocco desvió una pelota parada a cargo de Gil y terminó siendo autogol del delantero.

La única de "peligro" de Newell's fue un centro de Amoroso que casi se le cuela por el segundo palo a Herrera.

Así se iban al vestuario con la "T" en ventaja pero con la sensación que podría haber aumentado el marcador.

Desde los camarines Osella determinó que Facundo Quignón y Víctor Figueroa debían reemplazar a Sebastián Prediger y Héctor Fertoli respectivamente.

Esto cambió el partido porque el visitante empezó a tener más presencia en em mediocampo con el ex San Lorenzo, ya Talleres no dominaba más las acciones y Newell's crecía.

Pero recién a los 50 minutos cuando parecía que los tres puntos quedaban en Córdoba, apareció Joel Amoroso, de muy mal partido, para establecer el 1 a 1 final.

El conjunto del Parque de la Independencia no jugó bien y mereció perder en encuentro pero el no bajar los brazos y sobretodo que el rival no liquidara el partido hicieron que tenga vida hasta el último segundo, nuevamente lo aprovechó y se trae para Rosario un punto de oro.