Quignón: "Vine para jugar y tener continuidad"

Foto: CANOB Oficial.

En el predio de Bella Vista, posterior al entrenamiento del día miércoles, Facundo Quignón dialogó en conferencia de prensa. El volante charló sobre el empate ante Talleres, los objetivos que tiene el plantel y el buen momento personal que está atravesando en Newell's.

En primer lugar, acerca del empate cosechado el sábado ante Talleres en Córdoba, expresó: "Es un punto que suma, porque es un rival complicado en una cancha difícil. El empate fue merecido, más que nada por lo hecho en el segundo tiempo". A partir de eso, comentó: "Tiene valor por el hecho de no perder y seguir ahí arriba. El punto sirve si ganamos de local, sino no tiene mucho sentido".

En cuanto a su momento como jugador de Newell's, declaró: "Vine para jugar y tener continuidad. Estoy contento con la ciudad, con los compañeros, con el club y con la gente que trabaja acá". Posteriormente, exclamó: "En San Lorenzo no tenía las chances que tengo hoy y trato de aprovecharlas. Con el correr de los partidos me voy sintiendo mejor, la verdad que estoy contento".

Sobre el momento en el que llegó a La Lepra, comentó: "Newell's no ha tenido buenas campañas últimamente, entonces cuando llegué yo y otros chicos que no somos muy conocidos, pensaban que veníamos a rellenar el plantel".

En cuanto a su contrato, dijo: "No tengo ninguna novedad, lo único que se es que el préstamo se me vence a mitad de año. Con el correr de los meses se verá en que situación estamos". Posteriormente, teniendo en cuenta el deseo de la gente Leprosa por adquirir su pase, expresó: "Me pone contento porque la gente ve que tengo buenos partidos y tengo confianza. Sin embargo, recién llegué y tengo que seguir demostrando, ya que tengo cosas para mejorar".

Cerrando sobre lo personal, teniendo en cuenta que estuvo marginado de las canchas por varios partidos debido a una lesión, confesó: "Físicamente estoy mejor, estoy usando esta semana para ponerme a punto. Con Talleres no estaba para 90 minutos, pero hoy me siento mejor, voy entrando en ritmo".

Posteriormente, en cuanto a lo colectivo, declaró: "El objetivo que nos pusimos a principio de año fue el de ir partido a partido, haciéndonos fuertes de atrás adelante y hacernos sólidos ganando, sobre todo como local". A partir de eso, comentó: "Con el correr de los partidos, el equipo se fue acomodando. En general, el balance es bueno, es una gran cantidad de puntos, ya que estamos a tres de la punta".

Finalmente, pensando en el duelo del próximo fin de semana ante San Martín de San Juan, dijo: "Es un buen equipo, ordenado, que maneja bien la pelota y que tiene jugadores rápidos. Creo que va a ser parejo, pero trataremos de ganar".