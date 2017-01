Maxi Rodríguez: "El equipo está con muchas ganas y mucha ilusión"

Google Plus

Maxi hablando con la prensa en Mar del Plata. Foto: CANOB Oficial

“Estamos muy bien, haciendo una pretemporada como se debe hacer, pensando en los seis meses que vienen”, fueron las primeras palabras de Maximiliano Rodríguez en rueda de prensa tras el entrenamiento en Mar del Plata, donde el cuadro rojinegro realiza la pretemporada. Luego agregó: “El equipo está con muchas ganas y mucha ilusión, tanto el cuerpo técnico como nosotros”.

Los inconvenientes por la falta de pago de varios meses de salario volvieron a aparecer, pero el capitán Leproso contó que “estamos tranquilos, no estamos pensando en eso, nosotros nos dedicamos a entrenar”. En relación a una posible ausencia del depósito del dinero adeudado, sostuvo: “Somos muy positivos y tiramos todos para adelante”.

El futbolista de 36 años también aclaró: “Meternos en la economía del club no lo tenemos que hacer, es trabajo de los dirigentes. Nos tenemos que dedicar a jugar al fútbol y a darle una alegría al hincha. Cada uno debe solucionar sus problemas en su área”. “Es un trabajo y todos quieren cobrar y estar bien porque tienen una familia detrás”, añadió.

Pasando al plano estrictamente futbolístico, Maxi hizo un balance sobre los últimos seis meses, a los que definió como “muy buenos”. “Nadie pensaba que podíamos llegar a estar donde estamos. Después del clásico el equipo se liberó y fue bastante regular. Hay mucho que mejorar en el juego”, manifestó. Además, habló sobre la segunda parte del Campeonato que se le viene al conjunto del Parque Independencia: “Si sostenemos lo que venimos haciendo podemos seguir ahí arriba, pero tenemos que ir partido a partido y después se verá para qué estamos”.

En el último encuentro del año ante San Martín de San Juan, Rodríguez sufrió una insólita lesión en la zona intercostal izquierda durante el festejo de su gol y tuvo que ser reemplazado a los pocos minutos de juego. “Estoy dolorido pero lo soporto para entrenar, trato de aguantar. Estoy contento porque pensé que no iba a poder hacer nada y hoy estoy a la par del grupo en lo físico y en lo táctico”, dijo.

Otro de los temas abordados durante su atención a la prensa fue su futuro. El mismo es una incógnita ya que su vínculo con Newell’s expira a mitad de año y es inminente la crítica situación económica del club, por lo cual ya comienza a generar ruido. El jugador declaró: “Hasta junio voy a respetar mi contrato, después pasará a ser un problema para la dirigencia. Todavía no hablamos de la renovación pero estoy tranquilo, no me preocupa”. Luego ratificó: “No son cosas que tenga que decidir yo”.

Por último, se refirió a los simpatizantes de la Lepra que se acercan a la costa argentina y realizan caravanas con cánticos en apoyo al equipo: “Siempre es lindo reencontrarse con el hincha, sabemos cómo se vive el fútbol en Rosario”. Y afirmó: “En su momento la pasamos muy mal y hoy tratamos de disfrutar porque sabemos que los momentos buenos se pasan rápido”.