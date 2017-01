Figueroa: "Somos un gran grupo que tira para el mismo lado"

Google Plus

Foto: CANOB Oficial.

En el mediodía del lunes, Víctor Figueroa enfrentó los micrófonos de prensa posterior al entrenamiento del día de la fecha. El volante charló sobre la pretemporada que se está llevando a cabo y el grupo que se ha conformado. Además, habló sobre su situación personal.

En primer lugar, expresó: "Estamos trabajando muy bien en una pretemporada muy intensa, el grupo está unido y ojalá que lleguemos bien para el comienzo del torneo". Además, agregó: "Hemos pasado malos momentos y el grupo siempre estuvo unido. Quedo demostrado que tenemos un gran plantel en cuanto a la calidad humana".

Posteriormente, teniendo en cuenta su continuidad en la Lepra, destacó: "El presidente y el cuerpo técnico confiaron en mi nuevamente, por eso estoy contento. Sigo trabajando para aportar lo mio y dar lo mejor". A partir de esto, comentó: "Al comienzo no me tocó jugar mucho, pero ahora es mi oportunidad. Estoy contento y quiero aportar lo mio desde donde me toque".

Por otro lado, sobre el buen momento que está atravesando Newell's, exclamó: "Somos un gran grupo que tira para el mismo lado, estamos para seguir trabajando con humildad y con los pies en la tierra. Sabemos que falta mucho, pero si seguimos por este camino vamos a dar pelea".

Finalmente, acerca de los hinchas Leprosos, dijo: "Siempre digo que estoy agradecido a la gente que me brinda mucho su cariño. Que te pidan una foto en la calle es algo muy lindo para un jugador".