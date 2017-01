Tissera: "Me siento muy bien y contento por el logro que hice"

Google Plus

Foto: CANOB Oficial.

Además de Víctor Figueroa y Sebastián Prediger, Matías Tissera fue otro de los que dialogó ante la prensa posterior al entrenamiento del día lunes. El juvenil expresó las sensaciones que le genera formar parte y entrenar a la par del plantel profesional.

En primera lugar, expresó: "Me siento muy bien y contento por el logro que hice, subí un gran escalón. Voy aprendiendo en el día a día, me siento bien en el grupo y en los entrenamientos trato de dar lo mejor de mi". A partir de eso, confesó: "El nivel de primera división es mucho más exigente, como también el cuidado de los entrenamientos. Me la vengo bancando muy bien".

Posteriormente, comentó: "En reserva hice un buen trabajo, tuve varios partidos muy buenos y hago hincapié en el grupo que fueron ellos los que me permitieron estar acá". Además, agregó: "Soy un nueve que sale a jugar y a pivotear, me gusta estar por todo el frente de ataque. Miro mucho a Scocco y aprendo de él".

Finalmente, acerca del entrenador del elenco Leproso, dijo: "Osella me corrige mucho, me da muchos consejos y palabras de aliento, porque sabe que yo la lucho y tengo sacrificio. Me pide que siga entrenando, que esté tranquilo y aprenda, porque ésta es una oportunidad única".

Cabe destacar que Matías Tissera será el reemplazante directo de Ignacio Scocco, ya que la comisión directiva optó por no contratar otro delantero por problemas económicos. El pasado sábado, el juvenil integró el equipo de los suplentes y anotó un gol.