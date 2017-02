Osella: "Hay que ir cambiando sobre la marcha"

Google Plus

Foto: CANOB Oficial.

Posterior al entrenamiento del día viernes llevado a cabo en el predio de Bella Vista, Diego Osella brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de dicho predio. El entrenador habló sobre el plantel, la pretemporada y el inicio del Campeonato de Primera División.

En primer lugar, sobre el dudoso comienzo del torneo, expresó: "Hay que ir cambiando sobre la marcha, sin certeza de cuando va a arrancar el torneo, pero teniendo en cuenta que se va a alargar. Hablé con Llop (Atlético de Rafaela) para suspender el amistoso y armar otros dos para llegar a inicio de campeonato de la forma que pretendemos". Además, agregó: "Jugar ocho o nueve amistosos para un torneo de 15 fechas es demasiado".

Posteriormente, en cuanto a la forma de juego que viene plasmado, declaró: "El equipo sigue sosteniendo esa intención de juego que mostró al final del torneo, con jugadores en ofensiva que están en un buen momento, hay una rotación que nos permite tener volumen de juego. El último cuarto de cancha es donde mejor estamos". Siguiendo en el tema, haciendo referencia a la línea de fondo, confesó:

"Defensivamente hay cosas para corregir, ese volumen de juego invita a tomar riesgos. Es parte de la preparación".

En cuanto al tema de refuerzos, dijo: "Pedí un delantero, el cual necesitamos porque solamente está Scocco y la posibilidad de que Tissera de adapte bien. Bermúdez me dijo que por el momento es imposible".

A partir de eso, comentó: "Todo lo que hemos traído está dentro del presupuesto, no hemos hecho ninguna locura para perjudicar al club. Matos no tuvo continuidad, Tevez tuvo la desgracia de su lesión e Isnaldo está viendo si se va o no".

Finalmente, agregó: "Con la salida de Leandro Vega, Milton Valenzuela y Lisandro Martínez van a ser incorporados al primer equipo cuando regresen del sudamericano".