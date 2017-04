Aldosivi vs Newell's Old Boys en vivo por el Torneo de Primera División

Google Plus

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Aldosivi vs Newell's Old Boys en vivo por la 21º fecha del Torneo de la Independencia ¡Comenzamos a las 14:00!

El último partido disputado entre Aldosivi y Newell's fue en la novena fecha que se jugó el año pasado. El resultado fue un empate por 1-1 con goles de Bandiera y Paz.

Aldosivi vs Newell's en vivo

“Hay que ir a ganar a Aldosivi y tratar de seguir sumando, no miramos mucho más allá del próximo partido. Falta tanto todavía por jugarse que todo puede pasar, así que no perdemos la esperanza”, manifestó Sebastián Domínguez, otro de los jugadores de la Lepra.

Newell's: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Facundo Quignon, Juan Ignacio Sills; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

Aldosivi: Pablo Campodónico; Gastón Díaz o Damián Ledesma, Jonathan Galván, Ramiro Arias; Ismael Quilez, Alexis Castro, Sebastián Navarro, Leandro Sosa Otermín; Neri Bandiera, Sebastián Penco y Joel Acosta.

Posibles formaciones del partido Aldosivi vs Newell's en vivo

Paro de empleados del club | Foto: Glorioso NOB

Uno de los temas que se encuentran actualmente en la Lepra es el paro que realizaron hace pocos días 300 empleados del club en reclamo de sueldos impagos y otros temas laborales.

Partido Aldosivi vs Newell's en vivo online

La persona que va a impartir justicia en el partido Aldosivi vs Newell's en vivo será el árbitro Pedro Argañaraz.

Del lado de Aldosivi, Franco no confirmó el once inicial pero se prevee que Alan Alegre no esté desde el arranque. Sus reemplazantes pueden ser dos: Gastón Díaz y Damián Ledesma.

Con respecto a los equipos, Osella confirmó un solo cambio para enfrentar al Tiburón. Nehuén Paz, quien acumuló cinco amarillas ya cumplió su suspensión y estará en lugar de Germán Voboril.

El lugar donde se disputará el partido Aldosivi vs Newell's en vivo será en el estadio José María Minella, ubicado en la ciudad de Mar del Plata y quien cuenta con una capacidad para 35.000 aproximadamente.

Diego Osella fue una de las voces presentes antes del partido y en conferencia dijo: "Va a ser una pelea hasta el final porque en estos torneos largos se imponen los equipos con mayor recambio. Vamos a ver lo que pasa con los equipos que juegan Copa Libertadores".

En Primera División estos dos equipos se enfrentaron en dos oportunidades. Newells triunfó en una ocasión y empataron el otro partido.

En la última fecha, el equipo dirigido por Diego Osella empató sin goles ante Estudiantes de La Plata en el estadio Marcelo Bielsa.

En frente se encuentra Newell's, quien transita un presente totalmente diferente a su rival. La Lepra lleva cinco partidos sin ver la derrota (tres victorias y dos empates).

Aldosivi atraviesa una gran racha negativa debido a que lleva tres partidos consecutivos conociendo la derrota. La última fue ante Gimnasia de La Plata en la cual cayó por 1-0 con el gol de Rinaudo.