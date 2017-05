La previa del Clásico

Google Plus

Previa del clásico del ascenso | Foto: Web

En una nueva fecha de la Primera B Nacional, más precisamente la jornada 31, Nueva Chicago conducido por Sergio Rondina está pasando un gran momento y quieren mantener esa racha, por ese motivo, visitará Floresta con el objetivo de llevarse tres puntos ante All Boys y seguir soñando con la posibilidad de poder ascender.

Desde que asumió Sergio Rondina como DT, el mundo de Nueva Chicago tuvo un cambio rotundo ya que disputó un total de 10 partidos consiguiendo siete victorias, dos empates y apenas una derrota, dejando como segundo en la tabla de posiciones con 49 unidades al igual que Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Por otra parte, All Boys no está pasando su gran momento ya que no encuentra la regularidad que tanto desea. En este 2017, acumula cuatro derrotas, tres empates y tres victorias, ubicándose en el décimo tercer lugar con 38 puntos.

En el historial, All Boys y Nueva Chicago jugaron un total de 96 partidos. El Albo triunfó en 33 oportunidades convirtiendo 143 goles. Mientras que el conjunto de Mataderos ganó 29 veces anotando 149 tantos. Igualaron en 34 ocasiones.

Se lo puede denominar el clásico del ascenso por la historia que tiene ambos equipos. Pero hoy en día la realidad de cada conjunto es muy diferente porque el conjunto de Mataderos pasa por un buen momento y tiene la posibilidad de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino. Mientras que el Albo se encuentra en la mitad de la tabla tratando de buscar una regularidad deseada.

Posibles formaciones:

All Boys: Nahuel Losada; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli, Gaston García; Dario Stefanatto, Hugo Soria; Juan Manuel Vázquez, Mauro Milano, Cristian Canuhé; Angel Vildoso

Nueva Chicago: Alejandro Sánchez; Gonzalo Vivas, Nicolás Ayr o Adrián González, Tomás Paschetta, Juan Cruz Monteagudo; Alexis Vázquez o Marcos Aguirre, Norberto Palmieri, Matías Vera; Alejandro Melo, Luciano Nequecaur y Christian Gómez o Maxi Brito.

Horario: 17:05 hs.

Estadio: All Boys

Árbitro: Alejandro Castro

Televisa: TyC Sports