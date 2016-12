Racing - Olimpo: Sin Díaz de gloria

Ganar para dejar de tragar saliva, y mirar de frente (Foto Télam)

Las mieles que saboreaban en Racing luego de golear al rojo se volvieron insípidas en la bombonera, perdieron 2-4 con Boca y el bahiense pasa a ser una obligación para no perder la cabeza, n i aumentar las 6 unidades con Estudiantes. Para Olimpo, perder 2-1 con San Lorenzo lo dejó sin técnico, y sin puntos para escapar al descenso, por eso en la academia pueden cumplir el karma de ganar de vissitante y huir del descenso. El partido se presenta emotivo.

Francisco Pizzini"Ahora tenemos a un gran técnico que nos da tranquilidad y tenemos que apoyar a Juan (Barbas)...será más especial en Racing porque tenemos que demostrar que nos podemos reponer a una caída, por mi pasado en Independiente, lo tomo con mucha responsabilidad"

Juan Barbas“Jugando cerrados en mitad de cancha se le puede cortar el circuito a Romero y Aued para que a Bou y López no les llegue. “A los muchachos los vengo viendo hace 15 días. Le agradezco a C. Díaz por haberme tenido en cuenta para darle una mano.” Tras la salida de Cristian Díaz, Alfredo Dagna decidió hacer un interinato con Juan Barbas, (Ex Racing), para buscar un reemplazo con más tiempo, y el entrenador de las inferiores está tirando sus propias líneas→ jugar simple→pelear en el medio y buscar la segunda jugada, dejar a Villanueva por derecha y confirsar a Pantaleone de 3, poner a jony blanco de doble5 y hacerlo partícioa de los pases gol. También seguir apostando por Cabalucci si llega bien (sufrió un golpe) reinstalar a Coniglio de 9, e intentar ganar de visitante como hace mas fde un año que no ocurre Los suplentes saldrán de: Anchoverri, Quiroga, Álvarez, Belleggia, Freire, Caballuci, Correa y Troyansky.



Zielinsky no podrá contar con Marcos Acuña por neumonitis , lo reemplazara Wilder Guisao, el colombiano estará debutando en 1ª durante ese partido Emanuel Insua sufrió en esguince en su rodilla derecha y su reemplazo será Pablo Álvarez, todo está centrado en escaparle al resultado en la bombonera.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 18 PARTIDOS EN PRIMERA RACING OLIMPO EMPATES 8 4 6 25 18 Goles



FICHA DEL PARTIDO:

Fecha 13ª Sábado 10/12/2016

Horario: 20hs

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Fernando Espinoza,

Emite: Telefé

