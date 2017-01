Sciacqua se calza el buzo aurinegro

Google Plus

Foto: La Nueva

El pasado miércoles por la tarde, en la sala de prensa del estadio Roberto Carminatti, fue presentado Mario Sciacqua como nuevo DT de Olimpo de Bahía Blanca, luego de lo que fue la salida de Cristian Díaz hace algunas semanas.

"Es un lindo desafío poder dirigir a Olimpo. Tuve la posibilidad hace 2 años, cuando me había reunido con Alfredo Dagna, pero no se dio y le tocó a Diego Osella. Vengo con muchas ganas de trabajar y de sacar a Olimpo de la situación en la que se encuentra", expresó el flamante entrenador del elenco bahiense.

Con respecto a las sensaciones de este nuevo desafío, Sciacqua dijo: "Tengo entusiasmo y mucha ilusión. Cuando nos juntamos con Alfredo estuvimos como 3 horas reunidos. Miro fútbol todos los días de la semana. No miro siempre a Boca porque se que no lo voy a dirigir, pero sí mucho a equipos como Olimpo, del cual conozco a todos sus jugadores".

Por otra consultado por su forma de trabajo y lo que buscará en su equipo, comentó: "Vine para mejorar un equipo, me contrataron para darle un rendimiento, hacerlo funcionar. Soy de analizar todo, y cuando digo todo me refiero también a la sociedad donde voy a vivir, porque soy muy creyente y me aferro a la religión para ayudar y hacer el bien. Es el camino que uno debe tomar".

Para finalizar la conferencia de prensa, el ex entrenador de Gimnasia de Jujuy habló de la pretemporada que comenzará en los próximos días al mando del conjunto aurinegro. "Haremos un mes de pretemporada trabajando en Bahía. Y se jugarán partidos amistosos. Veremos los puestos a reforzar, pero cuento con jugadores muy buenos técnicamente, con características que a mi me gusta", concluyó.

Mario Sciacqua dio sus primeros como entrenador en Colón de Santa Fe y su último club fue Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde dirigió 79 partidos (en dos etapas): ganó 32, empató 32 y perdió 18. En medio de las dos etapas en el Lobo jujeño, tuvo paso por San Luis de Quillota (Chile).