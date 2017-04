Olimpo - Bandfield: Ahora viene "El Bueno"

Google Plus

Olimpo está muy abajo, necesita frenar el Taladro para no quedarse en el agujero del descenso (Foto:Olé)

Banfield perdió 0-2 con Boca, pero pudo empezar ganándolo cuando le anulan el 1er gol del partido a Dario Cvitanich, cobrándole offside inexistente (el que estaba en fuera de juego era Nicolas Bertolo), pero hasta entonces tenía mejores ocasiones, luego la "cabeza" de ambos volcó la balanza. Olimpo "cascoteó el rancho" de Unión de Santa Fe, pero empató 1-1 también por no concretar sus múltiples ocasiones, entonces... uno por local... el otro por jugar con un rival menos fuerte en los papeles,(a Olimpo y Boca los separan 18 puntos=6partidos) los 2 esperan éste segundo match después del hiper-receso para volver al triunfo, que tiene el objetivo de posicionar a uno en puestos de podio, y al otro de asomarse a la permanencia.

Julio César Falcione: "Estuvimos entrenando toda la semana futbol en menos tiempo y menores espacios en una cancha similar. El Emperador, a sabiendas del potencial de sus dirigidos, básicamente no cambia su equipo, vuelve el arquero Hilario Navarro (recuperado) por Mauricio Arboleda. Finalmente, Renato Civelli no mejoró su molestia muscular y podría aparecer el próximo ante Unión. El Taladro venía de ganar 5 seguidos en 2016, por lo que no tiene sentido variar demasiado "Y tampoco tenemos tanto plantel" Bromeó el DT.

En Olimpo se produjo otra "deserción" (es la palabra más indicada, derivada de desertor ) ya que la "molestia" de Juan Quiroga era una mentira que dijo a todos para no firmar planilla en Santa Fe, y así poder jugar para Belgrano de Córdoba, con el que ya se habló de su partido en el amistoso de hace un mes (aunque decían que Madelón no estaba de acuerdo). Hoy por hoy, Quiroga ya es "Pirata" .

“Es patético”, dijo Dagna

"(Quiroga) nos mintió. Fingió estar lesionado para no jugar el lunes, no firmar planilla y estar habilitado a pasar a Belgrano"."Tomé la decisión que se vaya y le va a quedar plata a Olimpo por su salida, cerca de un millón de pesos"

Franco Troyansky: "Ningún partido se va a ser fácil, Sabemos que nuestra localía tiene que ser fuerte. Trataremos de dejar siempre los tres puntos en casa" Mario Sciacqua tiene dos bajas: Carlos Rodríguez no mejoró de la molestia en la zona abdominal, y Franco Troyansky tampoco de la contractura que tenía, el DT convocó a los defensores Nicolás Herranz (de la Reserva) y Joel Sacks (viene de lesiones que lo alejaron de la pretemporada), en reemplazo de Quiroga y el uruguayo, jugaría Ezequiel Parnisari como defensor izquierdo y Fernando Coniglio estará en la dupla de ataque con Eial Strahman.

Néstor Pitana, dirigió 18 encuentros con el Taladro y 12 con el aurinegro, sus números con Banfield son:

· Diez victorias, cinco derrotas y tres empates.

· Último partido ante Arsenal, el cual terminó en una derrota por 1-3.

· En condición de visitante, el Taladro cosechó siete triunfos, tres derrotas y un único empate.

El Aurinegro ocupa el 22° lugar en la tabla y dentro de la zona de descenso. Como local, el Bahiense obtuvo: • Tres derrotas, dos victorias y dos empates .

• Su último triunfo fue ante Atlético de Tucumán por 2 a 1 en octubre del 2016.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 19 ENFRENTAMIENTOS ENTRE AMBOS EN PRIMERA OLIMPO BANFIELD EMPATES 5 9 5 22 41 Goles

Banfield y Olimpo se enfrentaron en 23 oportunidades entre primera y segunda división del fútbol argentino. Los números, aunque parejos, están a favor del Taladro con 10 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Mientras que, en condición de visitante, quien tiene la superioridad es el conjunto de Bahía Blanca con 5victorias, 4 empates y 3 partidos perdidos a manos de Banfield. La última vez que se enfrentaron fue en mayo de 2016 por el Torneo Transición 2016 y fue empate 1-1 en Bahía Blanca.

Ficha del partido:

Fecha16ª Domingo 19/02/2017

Horario: 19:20 hs.

Estadio: Norberto Caminatti

Árbitro: Néstor Pitana

Emisión: TVPública

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar;Lu2; LaBrujula24;NotiBanfield;DeLaBahíaFm