Talleres - Olimpo: ganar "Ex - Ley"

El ex que vuelve, Strahman y los que están, Gil Klusener, y las leyes del fútbol (Foto: MundoD)

Luego del Talleres 2 Boca 1 en Córdoba preparan seguir la fiesta en el Mario Alberto Kempes, llevaban 4 sin ganar y ese golpe anímico les mueve a pensar en otra racha como la de los 5 triunfos al hilo (6ª-10ª) y confían que su ex (Eial Strahman) no cumpla "La Ley". Olimpo no hacía 4 puntos seguidos desde la fecha 8 (7ª-8ª), así que el partido del triunfo ante Banfield 1-0 los ilusiona el seguir con este estilo de Sciaqua y confían en que sus ex (Gil, Klusener) no cumplan "La Ley".

Juan Cruz Komar: "Entendemos que el triunfo le dio mucha euforia a la gente, pero el partido contra Olimpo también vale tres puntos. El camino es tratar de mantener la esencia de nuestro juego. Sabemos que el partido va a ser muy difícil, por la forma de jugar de Olimpo, con mucha gente atrás, dos líneas de 4 muy juntas esperando una pelota parada, o un contraataque, vamos a tener que estar atentos a eso"

La alegría de volver al Kempes después de 3 meses, luego de la remodelación, ha propiciado un video del Club para llenarlo, en la semana se vio un táctico en el que Nahuel Bustos reemplaza a "Turbina" Araujo, quien se confirma que sufrió un desgarro ante Boca en su isquio tibial izquierdo, y tiene para tres semanas.

Kudelka: "No hay que creer que porque le ganamos a Boca, a Olimpo le vamos a estar ganando a los 3 minutos, ellos son durísimos". El DT Albiazul quedó muy conforme con el rendimiento colectivo e individual, hará el cambio forzado arriba, pese a las pruebas en la semana, se decidió por su goleador del torneo Sebastián Palacios (4 goles) para acompañar en ataque a Victorio Ramis y Jonathan Menéndez. En el banco esperan su ocasión Gonzalo Klusener y Ezequiel Rescaldani .Todo lo demás no se toca, salvo un imprevisto de último momento.

"Si hago un gol no lo voy a gritar" Eial Strahman llegó en febrero al Aurinegro desde La T dijo en una radio:▬"Me fui con la sensación de haber dejado inconcluso mi paso por la 'T'"▬ "Si bien no será fácil ver esos colores (de Talleres) al frente, siempre he sido muy profesional"▬ "Uno no puede ser profesional un partido si y otro no"▬ "Estoy consiguiendo lo que vine a buscar que son minutos"

El Aurinegro a tenido una semana con varias alternativas, por un lado Gabriel Martínez Poch, el preparador físico del equipo, se ha alejado. “Es un tema personal que no sabe si podrá resolver, así que veremos los pasos a seguir”, explicó el DT , y hasta nuevo aviso, la preparación física estará a cargo de Marcos Galeano. Por otra parte Lucas Villarruel no superó una infección en una de sus muelas, ya son tres las ausencias de jugadores titulares: Carlos Rodríguez,Troyansky y Villarruel. “La estructura del equipo, más allá de las bajas, no se debe resentir”, manifestó Mario Sciacqua. Las buenas son que Orlando Gaona Lugo, está recuperado de su lesión, que el "Chori" David Vega hizo 30 min. de fútbol, además la reaparición de Rodrigo Cabalucci, ya probado en la Reserva, y la convocatoria debido a las lesiones de Matías Mayer, delantero que había bajado a reserva. Y también hubo agrado por las derrotas de Quilmes, Arsenal y Sarmiento, rivales directos en la lucha por mantener la categoría.

Mario Sciacqua: "Este es un equipo solidario, que contagia...La propuesta nuestra genera un cierto vértigo, porque Olimpo va para adelante" Julián Fernández desde el arranque, es la única modificación entre los titulares ante Banfield, que reemplaza a Lucas Villarruel, mientras que entre los concentrados se sumaron Rodrigo Cabalucci, y Matías Mayer, y aunque se especulaba desde algunos medios con un planteo distinto de visitante, el propio DT Aurinegro reafirmó que la idea es mantener siempre los esquemas y tácticas de los dos encuentros que le permitieron cosechar 4 puntos en 201

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE AMBOS TALLERES OLIMPO EMPATE 2 1 1 5 3 GOLES

Jugaron entre sí en Primera en 2002, 2003 y 2004 pero siempre jugaron en la Fecha 2 de esos torneos, la última vez fue 4-1 para los cordobeses, pero en este torneo si bien hay gran diferencia de puntos, el Aurinegro tiene un gol más que Talleres 15 contra 14, lo que habla de la buena defensa de La T . Muchos son los condimentos para ver este partido.

Ficha del partido:

Fecha17ª Lunes 27/03/2017

Horario: 21:15 hs.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Fernando Echenique

Emisión: TVPública

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar;Lu2; MundoD;RadioSucesos