Olimpo - SanMartín(SJ): "Levantar cabeza" para "Mirar Arriba"

"Vamos a ganar como sea", lo dijo Pizzini, pero se aplica a los 22 este lunes ( Foto: Olé)

San Martín de San Juan perdió con Boca Juniors 2-1, y ya suman 2 derrotas y un empate (1/9 ptos.) en este nuevo ciclo de Pipo Gorosito 2017. Por otro lado pierde sus 2 cañones de proa y será visitante. La derrota de Olimpo con Talleres 1-0 es distinta, porque la aguantó y la peleó con 10, y cortó un arranque alentador (4/9ptos.) y una actitud que se mantuvo las 3 fechas, supera por 4 puntos y 4 posiciones en la tabla al Verdinegro aunque éste hoy esté 5 por arriba del Bahiense en los promedios del descenso, del cual quedó afuera por la derrota de Arsenal ante el Pincha.​ ​​ ​

Luis Ardente: “Tenemos la preocupación lógica por donde estamos en la tabla, porque no podemos sumar de a tres. Ahora se vienen los rivales directos y hay que ganar los partidos” Néstor Gorosito arrancó la semana sabiendo que sus hombres más desequilibrantes no jugarían, Emanuel Dening afuera por 5 amarillas, y Gustavo Villarruel lesionado, que aunque fué convocado no participò en las prácticas de la semana. Cambios múltiples (7 nombres en total) buscando ganar, en la última práctica volvió a variar sus elegidos, será tentativo el 11. Los que viajaron: Ardente, Corti, Aguilar, Capelli, Mattia, Escudero

Matricardi, Casierra, Fissore, Gelabert, Aguero, Martínez, Rusculleda, Mana, Barceló, Chaves, Montagna, Villaruel y Pelaitay

________________________________________________________________________

Francisco Pizzini:

"No me desespero por el gol, lo que más quiero es poder habilitar a mis compañeros correctamente" ▬ "Estamos dispuestos a dejar todo, por el honor del grupo, de Olimpo y de cada uno de nosotros" ▬ "Me hago cargo de que no hice un buen partido" ▬ "Debemos seguir mejorando y siendo un equipo combativo, duro e incómodo" ▬ "El grupo está intacto" ▬"Sólo voy a arriesgar que nosotros le ganamos a San Martín, sea como sea"

Por parte de OLIMPO finalmente encontraron reemplazante para el preparador físico Marcos Galeano que dejó el club la semana pasada por temas personales, Gastón Biain es el nuevo preparador físico del plantel de Olimpo, su anterior club fue el Rangers de Chile.

Mario Sciacqua: "Somos Olimpo, nos cuesta todo un montón" "Hay equipos que sufren la localía y se liberan de visitante. Nosotros queremos hacerla valer" El DT Aurinegro recuperó al defensor uruguayo Paco Rodriguez, y a Lucas Villarruel en el medio, como sale Parnisari por roja directa, la dupla atrás será con Yonathan Cabral, y Fernández regresa al banco, en una de las últimas prácticas salió lesionado el capitán Cristian"Titi" Villanueva de gran actuación desde que lleva la cinta, aunque el médico Dr. Ángel Tuma, aseguró que llegaría sin problemas al choque del lunes. Arriba probó con el juvenil Matías Mayer de la reserva, como posible reemplazo de Fernando Coniglio, mientras que Franco Troyansky llegaría ante Defensa.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 26 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO SAN MARTÍN SJ EMPATES 11 10 5 32 39 Goles

Las estadísticas favorecen al local, aunque haya recibido más goles, su último encuentro fue en Primera: 19-4- 15 (1ª Div) San Martín 2-0 Olimpo. (Goles:Figueroa y Gómez).

Como local se impone el Aurinegro: 9 triunfos, 2 derrotas,1 empate

Los entrenadores debutaron en sus clubes este año, tienen ideas claras de lo que pretenden y como hacerlo, pero las búsquedas son distintas cuando los resultados no son iguales, sólo 3 puntos los separan en lo hecho este año, con rivales distintos, pero cuando las décimas cuentan mucho, cualquier maniobra fallida en esta etapa, abre unas grandes heridas, entonces la cabeza piensa... Jugársela‼... o "No Arriesgar‼" allí están las decisiones técnicas y las reacciones de los dirigidos, partido importante para todos, habrá que verlo.

Ficha del partido:

Fecha18ª Lunes 03/04/2017

Horario: 19:00 hs.

Estadio: Norberto Caminatti

Árbitro: Andrés Merlos

Emisión: Canal DeporTV

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar;Lu2;RadioSentidos; LaPaginaVerdinegra