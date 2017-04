Defensa y Justicia - Olimpo: Conmebol vs AFA

Mismos puntos, distintos esquemas, mismos objetivos, distintos horizontes (Foto: AurinegroWeb)

Defensa y Justicia viene con sentimientos agridulces porque si bien perdió 0-1 con Boca Juniors, por otro lado debutó por primera vez en una copa internacional, y aunque no venció, el empate 0-0 ante Sao Paulo lo beneficiará en la vuelta con cualquier empate distinto de cero, o a lo sumo tendrá otra oportunidad por penales, esto será el 11 de mayo en Brasil. En el torneo local, es la segunda derrota de forma consecutiva (ambas de visitante) que venía precedida por una racha de 4 triunfos.

Olimpo empató 0-0 ante San Martín(SJ) en casa, en un mal partido que sólo tuvo el consuelo de empatar con Arsenal en el promedio, con los resultados de ésta fecha, aún si empata, sale fehacientemente por primera vez de la zona de descenso, lo cual no es poco luego de 18 fechas.

DEFENSA Y JUSTICIA◄ Igualados en Puntos ( 20 ) ►OLIMPO

DEFENSA Y JUSTICIA►9 Puntos más en promedios►OLIMPO

Sebastián Beccacece : "Ahora tenemos que pensar en Olimpo el lunes, que es un rival directo para la permanencia en primera y esperar la revancha con San Pablo, en mayo, en Brasil"

El DT del Halcón pone los focos en éste partido, entrenaron diferenciado tanto Gonzalo Castellani ,Tomás Pochettino y Nicolás Stefanelli, a éste último podría reemplazarlo Andrés Ríos o Juan Cruz Kaprof como frente a Boca Juniors. Castellani tuvo que salir en los 2 partidos en la semana, podría arrancar desde el banco y que entre Fernando Elizari y Tomás Pochettino y hasta puede tener chances Hernán Fredes. Concentrados: G.Arias,E.Unsain, A.Barboza, M.Bareiro, R.Barrios, A.Bouzat, T.Cardona, G.Castellani, R.Delgado, F.Ellizari, H,Fredes, A.Rios, J.Gutierrez,P.Alvarado,L.Miranda, I.Rivero, Hugo Silva, N.Stefanelli y T.Pochettino.

Matías Alejandro Mayer es de "la cantera bahiense", éste juvenil Aurinegro logró jugar 11 minutos en su debut en Prima División, y puede ser inicial o primer recambio en la delantera por su buen desempeño, y que no concentra Fernando Coniglio por decisión técnica. Sus sensaciones del debut emocionan al pueblo Aurinegro.

El "Rusito" declaró : "Se me congeló la sangre y la cabeza me estuvo a punto de estallar. Se me mezclaron un montón de sentimientos, la felicidad me brotaba de la piel. Es algo que no podés describir con palabras, la adrenalina no te deja pensar."Cuando me paré junto al cuarto árbitro para ingresar, traté de calmar la ansiedad y de enfocarme en el partido, en sacarle provecho a cada pelota que iba a agarrar y a correr y a jugar como lo venía haciendo en Reserva. Quiero demostrar que puedo ser un jugador de Primera, pero no me puedo apurar".

Mario Sciacqua: "Los jugadores dejan todo en la cancha", "Se generó una mística en lo rebelde y potencial", incorporamos muchos juveniles y nos ha fortalecido en lo grupal" Visto la importancia del rival, que no se ganó en casa, y que se jugó mucho pero mal, el DT Aurinegro decidió "refrescar" el equipo, sin entrenos abiertos, se presume que con Franco Troyansky, ya recuperado del desgarro. Sin Nicolás Álvarez lesiónado, y Ezequiel Parnisari y Jonatan Blanco suspendidos, entrará Matías 'El Rusito' Mayer por Fernando Coniglio, o como primer recambio de Eial Strahman o Franco Troyansky entre esos 3 están los 2 de punta. Por Blanco entra Julián Fernández, mientras que Francisco Pizinni y Emiliano Telechea atacarán por las bandas. En Defensa iría Joel Sacks en lugar de Nicolás Pantaleone, que aún no está recuperado.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 12 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEFENSA Y JUSTICIA OLIMPO EMPATES 5 4 4 17 19 Goles

Última vez→ 12-4-15 (Primera División) Olimpo-0-0 Defensa y Justicia en Primera sólo jugaron otro encuentro con el mismo resultado. El último en Varela fué 16-2-13 (B Nac) Defensa y Justicia 1-0 Olimpo Del único triunfo del Aurinegro como visitante se cumplirán 7 años, también en la B Nacional, por 2-0, goles de Consistre y Barrionuevo.

Tienen paridad numérica, histórica, y en puntos en la tabla, cerca en los promedios, El Halcón juega con un rival de 'Menos Cartel' que los 2 anteriores, lo verá menos gente, pero... si se planteó que el primer objetivo era conservar la categoría y permanecer en Primera, (quien sabe lo que pasará con... todo o nada del futbol nacional), podemos decir que si gana se despega 12 puntos del bahiense, si pierde queda a 6 puntos, se viene la frase (sacando cuentas) "Partido de 6 puntos".

Para el Aurinegro es más fácil, más directo, no le interesa 'tanto' traer a Defensa hacia abajo, sino más bien huir de los del fondo y despegar de los peligrosos 4 puestos del descenso, sólo mira hacia arriba, porque necesita estar ahí.

Ficha del partido:

Fecha19ª Lunes 10/04/2017

Horario: 19:00 hs.

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Silvio Trucco

Emisión: Canal DeporTV

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar;Lu2;DefensaPasión;LaNueva;DaleOlimpo