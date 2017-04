Olimpo - Vélez: Primero vs. Último

Google Plus

Los 2 empujan en la misma dirección→la que los saque del pantano de resultados sin triunfos (Foto:Olé)

Vélez Sarsfield perdió 1-3 con Boca de local, está 26º sobre 30, en los promedios está a 3 puestos del Aurinegro, al que supera por 8 puntos, lleva 4 sin ganar (2 puntos sobre 12 posibles) y los cambios que se vienen reflejan la búsqueda de soluciones y aún no aparecen.

Olimpo salió del descenso sólo con empatar 1-1 con Defensa y Justicia, pudo convertir (luego de 2 sin hacerlo) y regresan algunas piezas de baja, pero saben que han tenido muy buena suerte con los resultados de sus rivales directos, y que ese 'empujón' o espejismo tiene que plasmarse en las redes, para que se convierta en realidad. Se les bajó el agua del cuello porque la marea se retiró, ahora deben inflar los botes salvavidas en las redes.

De Felippe: "Quedamos dolidos por el partido ante Boca pero hay que levantar la cabeza porque se viene un juego complicado. Necesitamos sumar"

Los del Fortín se encontraron con 3 bajas obligadas 'legalmente', ya que Fabián Cubero (había jugado por el artículo 225 ante Boca), pero ya está bien Santiago Cáseres, Leandro Desábato por 5ª amarillas y Héctor Canteros (expulsado).

Omar De Felippe: "El partido ante Olimpo será muy duro. La cancha es pequeña, hay que estar muy atentos porque las pelotas llegan rápido" El DT Velezano ha decidido tomar una bocanada de óxígeno fresco, a sus 3 bajas obligadas las reemplazará con Fausto Grillo, Santiago Cáseres y Gianluca Mancuso (hijo de Alejandro), en tanto que hay 2 cambios no tan evidentes, decide sacar al arquero y darle la oportunidad a Alan Aguerre, y también incluye a Iván Bella (no jugaba hacía casi un año) en lugar de Gonzálo Díaz para replantear la generación. Banco: Fabián ASSMANN, Fausto GRILLO, Emiliano AMOR, Nicolás TRIPICHIO, Nicolás DOMÍNGUEZ, Diego ZABALA, Jorge CORREA, Matías VARGAS

y Maximiliano ROMERO.

Otro que debutó→ Lautaro Bellegia: "Muchas sensaciones juntas, sobre todo alegría . Cuando Mario (Siacqua) me llamó lo primero que se me cruzó por la cabeza fue mi hijo y mi familia. Sabía que tenía que entrar y poner todo para dejar una buena imagen".

Olimpo tiene 4 ausencias: Ezequiel Parnisari y Pérez Guedes, quienes finalmente sólo tienen una contractura, (temían algo peor), Joel Sacks (contractura) y Julián Fernandez (jugará en la Reserva). Allí también regresará David Vega a las canchas en 2017, producto de varios desgarros seguidos. Mejoró Nicolás Pantaleone y está listo.

Mario Sciacqua: "Pongo pibes no para engrosar mi estadística de debuts sino porque los veo y miro el trabajo de Barbas. Por eso entró Belleggia" El DT Aurinegro también está en la busqueda de goles ( defensivamente no sufre, es de los mejores), en ese aspecto tiene 2 problemas: falta generación y buena definición, por eso vuelve a apostar por Lautaro Bellegia (esta vez desde el inicio) para acompañar a Lucas Villarruel (sus 'socios' en el medio eran Julián Fernández y Jonatan Blanco) para romper desde más abajo, inyectar descaro y sorpresa. Fernando Coniglio vuelve al banco (junto a Eial Strahman) y Franco Troyansky será titular (como Nicolás Pantaleone) junto a Pizzini

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 19 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA OLIMPO VÉLEZ EMPATES 6 11 2 17 29 Goles

El último cruce: Torneo 2016.Fecha 18 Vélez 2 - 1 Olimpo

El último en Bahía: Torneo Final 2014 Olimpo 1 - 2 Vélez

Además hay un empate por Copa Argentina en la que el Aurinegro pasó de fase en la definición por penales (4-2) , luego de igualar sin goles.

Se cansaron de 'esperar' resultados, ambos DT salen a buscarlos, son 5 cambios para De Felippe y 3 modificaciones de Mario Siacqua, comprenden que "El que no Arriesga No Gana" y éstos dos equipos necesitan ganar imperiosamente, pero ya, porque entraran en barrena moral de no ser así, y el principal problema es que sólo puede ganar Uno.

Ficha del partido:

Fecha 20ª Sábado 15/04/2017

Horario: 19:00 hs.

Estadio: Norberto Caminatti

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Darío Roja

Emisión: TVPública

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2; DaleFortín; Olé