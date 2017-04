Patronato - Olimpo: Lo ven con 2 "Teles"

Olimpo quiere bloquear a Patronato para que caiga, y subir ellos, debe triplicar esfuerzos y aún así... (Foto: AurinegroWeb)

Club Atlético Patronato de La Juventud Catótica igualó 1-1 con Boca, en la bombonera, y es de puntualizar que lo hizo con el único remate al arco del partido, a través de Diego Arce y a los 90 minutos. Vale igual eh?, y se festeja... uy cómo se festejó, de derrota a hazaña, y eso cambió todo en la semana, aún así llevan de 5 juegos sin ganar. Olimpo perdió 0-1 con Vélez Sarsfield en Bahía, pese a que logró convertir el empate pasado el descuento del 1º tiempo, aunque no subió al marcador por un supuesto agarrón de Troyansky (que no se aprecia en las imágenes de TV). Fue una herida onda perder de local en este momento, ni siquiera pueden sumar de local, cuando el objetivo era ganar todo de local y pelear afuera. Tanto que el DT puso todos los delanteros para intentar (sin lograr) cambiar ese destino, encima sumaron suspensiones y lesiones que lo diezman aún más.

Fernando Telechea: "No tenemos un jugador que nos pueda salvar. Si no corre uno, se nos complica mucho. Eso lo tenemos muy claro, es así, Primera División es así. Donde se queda uno, el rival te gana y este grupo, como siempre digo, se merece esto y mucho más"

Rubén Darío Forestello: “Somos un plantel cortito pero de mentalidad muy dura, así que se la vamos a complicar a varios" El 'Yagui' tiene dos muy buenas razones para el planteo ante el Aurinegro: 1▬ Está conforme con el rendimiento 2▬ No tuvo ninguna baja con titulares Lógicamente es bastante previsible por lo tanto que no quiera tocar a un equipo que viene motivado en un choque como local y ante un posible rival directo ( en los promedios están 20º y 27º, pero quedan un montón de puntos en juego). Así que repite los 11, y puede variar del 4-1-4-1 al 4-4-2 o 4-3-3 y no esperarlo tanto como a Boca 'subiendolos' a Lautaro Comas o Alejandro Gagliardi.

Otro debutante→Nicolás Herranz: “Siempre trato de estar preparado, pero esta semana me trabaja más la cabeza y la concentración en los entrenamientos”, “A Lauti y al Ruso les tocó de golpe y hubiera preferido eso para no hacerme la cabeza, hay que estar tranquilo. Lo importante es que el grupo aconseja, acompaña y da confianza."

La derrota ante Vélez además dejó fuera de combate a 2 de sus mejores hombres: Cristian Villanueva y Carlos Rodríguez, ambos quedan afuera por 5ª amarilla, Ezequiel Parnisari sigue lesionado, y la que era la buena noticia en la semana de la posible recuperación de 'El Chori 'David Vega ( a quien Olimpo necesita imperiosamente para darle pausa, claridad y buena pegada a su ataque) finalmente, no lo ven del todo bien y esperarán más tiempo. Al menos el lateral Nicolás Pantaleone, se ha recuperado de su contractura, y por otro lado esperaran hasta último momento al que podría ser el único sobreviviente de la defensa del sábado, Yonathan Cabral trabajó diferenciado toda la semana.

Mario Sciacqua: "Convencidos de que SÍ salimos de descenso"¿Como explico a la gente que nos tenga paciencia, a todos?

"Soy el principal consciente que le falta juego al equipo" Los Tres Nicolaces: Las bajas del 'Paco' y 'Titi' en den la linea defensiva serán suplidas por Nicolás Pantaleone y el debutante Nicolás Herranz, y si no llega Cabral habria otro debut Nicolás Álvarez., quien sino irá al banco. Dentro de lo que son cambios tácticos, en pos de variar esquemas para lograr más efectividad en ataque (Atacan Mucho, pero no inflan redes) se prevé la salida de Eial Strahman, con Joel Sacks por derecha, y que Emiliano Telechea suba más dejando el ataque con Francisco Pizzini más adelantado junto al 'Pochito' Franco Troyansky.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

"Trabajamos con mucho esfuerzo, y con esfuerzo llegamos" "Yo soy el principal consciente que le falta juego al equipo"

"Es un proceso muy complejo y yo le dí mi palabra a Alfredo

Dagna" "Son importantes los valores y hago hincapié en los valores.

Uno duerme tranquilo con eso" "Los únicos responsables somos nosotros",

"Yo le doy el momento a los jugadores para que hablen y no estar con ellos, necesitan esa privacidad""Nosotros estamos convencidos de que sí salimos de descenso""Yo lo veo al equipo muy unido"

"También hay que hacerse una autocrítica",Comoo hago para explicarle a la gente que nos tenga paciencia, a todos?"

19.00 Patronato - Olimpo (DeporTV)

Árbitro: Mauro Vigliano

Asistente 1: Diego Verlotta

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

