Olimpo - Atlético Rafaela:"Las 3 GGG"

Si no Golean o No Gustan... pero GANAN‼ La sonrisa será sincera igualmente (Foto: APuroGol.net)

Atlético Rafaela empató 0-0 con Boca en su casa, pero como dicen en La Crema 'tenemos que tapar las camisetas, hay que sumar de a 3 sea quien sea el rival' porque lo separan 11 ptos. en los promedios del "primer salvado" (justamente el Aurinegro) por lo que si no suman 9 puntos rápidamente, sus posibilidades bajan en el 300% (sumarán sus rivales).

Olimpo ganó 3-4 ante Patronato y de la 'buena manera' que lo hizo Bahía Blanca volvió a sonrreir (GGG=Jejeje), ya que arrancó en desventaja, y aunque recibió 3 goles (uno de un 'penal tonto', otro en Off-side y otro de un error impensado en el sólido arquero Gabbarini) Olimpo dominó a su rival durante casi 80 minutos y pudo hacer el 5to. algunas veces, incluso cuando se venía el rival. Tal vez para alguno no sería "Golear" un 4-3, pero pasaron 50 años desde que Olimpo hiciera 4 goles fuera de Bahía Blanca (si descontamos un recordado 4-1 a Villa Mitre en la B Nac. que lógicamente fue en su propia ciudad). Hacía muchos años que Olimpo no tenía juego asociado y efectivo por más de 20/30 minutos, eran ráfagas... amagos... y vuelta otra vez al deslucido recurso del pelotazo, por eso se ilusionan, sin pensar demasiado que su próximo rival no facilitará semejante "handicap".

Rafaela viene de pasar por una seguidilla complicada, que es la misma que deberá enfrentar Olimpo luego de jugar con La Crema: ►Arsenal, Aldosivi, Estudiantes (LP), Newells Old Boys, Huracán, Independiente, Boca Juniors ◄ Los santafesinos sacaron 7 puntos con éstos 7 rivales. Por otra parte les falta jugar con los siguientes 8: ►Unión, At.Tucumán, Lanús, Belgrano, GodoyCruz, Quilmes, Tigre, Sarmiento◄ El Aurinegro sumó 9 unidades con éstos, si bien (en principio) tienen menos puntos en tabla que el grupo anterior, los finales de campeonato también condicionan.

A nivel de Jugadores con dudas, tanto David Vega como Matías Mayer siguen en recuperación (aproximadamente unos 15 días) por los desgarros que los afectan así que no llegan. Los que están mejor pero aún no para una máxima exigencia son Ezequiel Parnisari y Orlando Gabriel Gaona Lugo, quienes fueron designados para jugar con la reserva para ir ganando competencia. Los que retornan a los concentrados son Martín Pérez Guedes, recuperado, y de sus suspensiones el zaguero uruguayo Carlos Rodríguez y el capitán Cristian Villanueva. Quedan afuera de comvocatoria Nicolás Álvarez, Lautaro Belleggia y Ezequiel Vidal.

“El triunfo llegó en un momento justo por la seguidilla de partidos que se viene contra Rafaela, Arsenal y Aldosivi. Esto depende exclusivamente de nosotros y hoy los jugadores lo entendieron de esa manera.” El DT Aurinegro decidirá reincorporar a Carlos Rodríguez (sale Nicolás Herranz), también ingresará Cristian Villanueva, pero por... eh... no se sabe, como Titi puede y ha jugado en ambas bandas, izquierda y derecha, lo cual ha hecho este mismo año sin bajar su nivel, por lo cual podría entrar por Joel Sacks (ausente en algunas prácticas semanales por temas personales) o por Nicolás Pantaleone, dado que las últimas prácticas fueron a puertas cerradas. Lo que queda claro es que , recuperado Lucas Villarruel, del medio hacia arriba no se toca, y mientras que Fernando Coniglio y Eial Strahman arrancarán desde el banco y seguirá Franco Troyansky que viene fuerte de moral:"Estamos muy contentos, por suerte se me dio el Gol".

Lucas Pittinari:“El grupo está tranquilo, venimos demostrando partido a partido que más allá del rival tenemos una identidad, que el equipo se mata dentro de la cancha, que tiene mucha predisposición pero necesitamos descontar un par de puntos ahora, así llegamos con la ilusión al final del torneo”

Juan Manuel Llop: "Jugamos los mejores partidos en canchas grandes. Cuando el rival te achica los espacios atrás, es difícil entrar. Debés tener mucha precisión en los últimos metros para no chocar y poder generar opciones de gol. De pronto, con un pelotazo, pueden surgir jugadas de gol. El DT de La Crema no podrá contar con Kevin Itabel, suspendido por límite de amonestaciones por un partido (volverá contra Unión) pero sin embargo vuelve a tener a disposición al delantero Leandro Díaz. En la semana se barajó la alternativa podría ser la salida de Itabel y el ingreso del tucumano Díaz, manteniéndose en cancha Mauro Albertengo; o la aparición de Fernando Luna desde el inicio, pero en los últimos trabajos tácticos, el DT introdujo dos variantes: Fernando Luna por Kevin Itabel, y Leandro Díaz por Mauro Albertengo. Llop sabe que aunque el punto no es suficiente para la situación del club, la producción ante Boca fue más que aceptable, lo dejó muy conforme. Por consiguiente, mantiene la idea de consolidar el bloque defensivo, y la ‘Crema’ formará con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Angelo Martino; Fernando Luna; y Leandro Díaz.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 29 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO AT.RAFAELA EMPATE 8 15 6 32 48 Goles

La Crema ganó seis veces en el Carminatti, el último partido fue: 28-3-15 (Primera División) Olimpo 0-0 AT.Rafaela

En la tabla de posiciones están empatados en puntos, pero también Rafaela está en el fondo de los promedios, pero vienen jugando bien, como dijo Rodrigo Caballuci:"De los equipos que están en la zona baja, Rafaela es el que mejor juega. Será un rival duro" pero Olimpo también mejoró su juego y esta fase de rivales es donde piensa que tiene más probabilidades de sacar puntos (ver cuadro superior) los 2 se la juegan, y esto afecta a todo el entorno, Quilmes ganó ante Talleres y salió del descenso dejando al Aurinegro afuera, pero por debajo de ellos, si gana Olimpo sigue afuera y lo pasa al Cervecero, los 8 equipos del promedio condicionan, es domingo por la tarde, luego lunes feriado y sin fútbol, preparen las pupilas‼

Ficha del partido:

Fecha 22ª Domingo 30/04/2017

Horario: 19:30 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Pablo González

4to árbitro: Julio Barraza

Emisión: DeporTV

Formaciones probables :

