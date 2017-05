Olimpo -Aldosivi: Tiburroto

Google Plus

El Tiburón quiere "agarrarse de Olimpo", y bajarlo para no caer en descenso (Foto: AurinegroWeb)

Club Atletico Aldosivi perdió 0-3 con Huracán de local, aunque lo más relavante es que fue su sexta derrota consecutiva, lo que provocó que se fuera Darío Franco, y llegara Walter Perazzo, el DT que descendió, ascendió y mantuvo en primera a Olimpo en sus 3 años(2012-2015). Si bien en su momento estuvieron a resguardo del descenso, esta abrupta caída en picado, sumado a su difícil fixture, ya que juega los 2 contra el bahiense más los 5 grandes seguidos► San Lorenzo (V), Independiente (L), Racing (V), Boca (L) y River (V), por lo que tiene mal diagnóstico inicial en los papeles. Olimpo dejó inconcluso su partido con Arsenal (empataban 0-0) ya que fue suspendido por lluvia y se jugó sólo un tiempo, y quiere aprovechar "El Clásico" para volver al triunfo en casa donde no gana desde hace 3 localías, y empezar a rubricar de local lo que sugirió hace 2 fechas con Patronato de visitante y a ver si por fin puede "despegarse" de la única manera posible... ganando.

EL TIBURÓN ESTRENA DT: "Los jugadores mentalmente están bien, los vi con fuerza como para enfrentar este reto, están disouestos a tomar todas las armas para cambiar esta situación. No merecen estar donde están , esperemos que saquen esa magia que tienen que tener para mejorar, Mucha gente me dice 'estás loco, son siete partidos... los cinco grandes...' muchas veces con los que yo creía que tenía ganados los perdía y con los Cucos los terminaba ganando" WP.

Walter Perazzo: "Llevaba 3 años dirigiendo a Olimpo y justo me tocan 2 partidos con ellos, pero bueno... esto es un juego y dependemos de nosotros" Luego de la charla con el plantel (dirigió en Olimpo a Lugüercio y Brum), en la primera práctica paró un equipo más 'normal', típico de épocas menos convulsas. Con respecto el del último cotejo: Pablo Lugüercio volvió a su puesto de volante por derecha, en lugar de Nahuel Yeri, Gastón Díaz hará el doble 5 con Roberto Brum, sale Damián Ledesma, regresa Cristian Llama como titular, por Antonio Medina y en ataque el ex DT del Aurinegro apuesta por Nery Bandiera y Sebastián Penco que vuelve, (Nicolás Miracco va al banco. )

Emiliano Tellechea: "De éstos 8 equipos que están en la pelea, en estos siete partidos que quedan, será fundamental la regularidad, al que sea más regular... le va a ir bien."

De los dos que recibieron el alta el martes, Lautaro Belleggia (contractura) y Matías Mayer (desgarro) éste último se volvió a resentir este viernes por lo que se queda fuera esta fecha, al igual que el mediocampista Julián Fernández, sintió dolor en el tobillo izquierdo del esguince anterior. También sigue fuera el Chori David Vega, aún no recuperado del desgarro de su pierna derecha. Rodrigo Caballuci, tuvo una sobrecarga muscular menor, pero estará entre los 11.La buena noticia es que Gabriel Gaona Lugo está convocado y sería una interesante variante en el banco.

Mario Sciacqua: “Pensando en Aldosivi, hay que ir partido a partido, buscar ganar desde el funcionamiento aunque, puede que 'se partan' los 2 equipos”

Hubo 'algo' que no dejó la mente del DT Aurinegro fue que no se pueden desperdiciar más localías, el hecho de 'llegar para No lastimar', taladró la idea de encontrar llaves para abrir Esa Puerta y Entrar en la red. Por eso quiso un Patronato 2.0: agregar a la ecuación un delantero, ( que esta vez será Fernando Coniglio), y otro timón, el elegido es Emiliano Tellechea, para que lea las jugadas (según palabras del DT.) lo pone en el medio con Lucas Villarruel, el que arrancará desde el banco es Martín Pérez Guedes y en principio Francisco Pizzini se desplazará más a la derecha.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 22 DUELOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS (1ª-B.Nac.-Copa Arg.) OLIMPO ALDOSIVI EMPATES 13 9 No Hay 45 26 Goles

La diferencia a favor de Olimpo se da en partidos y goles (muchos goles, 71 en 22 juegos, más de 3 conquistas por encuentro). con goleadas de ambos lados, desde hace 21 años, aunque en realidad no son un Clásico, sus caminos comunes ( regionales, nacionales) y enemigos comunes (VillaMitre- Alvarado), han forjado no sólo una cercanía física de un Clásico, sinó (una de las más raras y agradables) la AMISTAD de sus hinchadas, una AMISTAD sin "comillas", se la pasan bien, se invitan y aceptan el triunfo de sus rivales con una caballerosidad inexistente en el resto del futbol a ese nivel. ▬Último encuentro: 22-4-16 (1ra Div.) Olimpo 2-1 Aldosivi. G.Lugo y Troyansky/Dinenno

Más que un clásico es un compañero de caminos paralelos, de hecho TAN paralelos, que pese a estar separados en los promedios durante todo el campeonato, se encuentran cercanos al final del camino para definir quien se queda, si se quedan los 2, o se van ambos a la B (un doble empate sería mucho peor que un triunfo propio en cada localía), hasta el hecho que Walter Perazzo, con un gran recuerdo muy cercano al hincha Aurinegro, sea el capitán de este barco tiburonero para llevarlo al puerto de Mar del Plata. Otra Rareza, un defensor del Tiburón que nunca jugó en Olimpo fue su goleador... ¿Cómo es ésto? Franco Canever hizo 2 goles en contra y compartía el título de goleador de Olimpo por esos accidentes, (los goles fueron por rebotes). Si quieren más ingredientes miren el partido de estos amigos a muerte.

Ficha del partido:

Fecha 24ª Domingo 13/05/2017

Horario: 19:30 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Eduardo Lucero

4to árbitro: Américo Monsalvo

Emisión: TV Pública

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2; DiarioLaCapital;LBrújula24; Ode1ra