Olimpo - Estudiantes: ¿Pincha en Bahía?

Lucharán por no caer y conseguir la victoria que asegure sus objetivos (Foto: La Nueva )

Estudiantes de La Plata viene dulce en resultados, ya que ganó el clásico a Gimnasia 1-0 en su casa, y goleó 3-0 a Barcelona de Guayaquil y sin embargo, al quedar fuera de la Libertadores por el triunfo de Botafogo, se aferrará para mantenerse por lo menos en la quinta posición para clasificar a la Copa Libertadores, y con los resultados de esta fecha, (perdieron Banfield y Newell’s) les vale empatar para alcanzar ese objetivo. Al pincha le queda la vuelta con los brasileros que aún lo puede encaminar a la Copa Sudamericana.

Olimpo venció 2-0 a Aldosivi en el Carminatti, y logró algo que hacía años no podía→tumbar a un rival en caída libre. Fueron muchos equipos que venían de pésimas campañas y eran "revividos" por el Aurinegro, esta vez se adjudicó el primero de los "clásicos" y no sólo salió del descenso, sinó que retornó al triunfo y la felicidad: "Tenía una felicidad, me abrazaba con el que se me cruzara"Sciacqua , y también volvió al gol su número 9 "Fernando Coniglio estaba con la mentalidad algo baja y hay una conexión bastante importante" explicó su DT. Lo cierto es que repite localía y no se puede dar el lujo de ceder puntos, ya que un empate bajaría su promedio.

Juan Cavallaro: "Tenemos que estar tranquilos. Ya estamos trabajando en Olimpo, que es el próximo partido. Después se verá lo que sigue... " Nélson Vivas sabe que tiene 3 hombres en el Mundial FIFA Sub20 (Juan Foyth, Santiago Ascacibar y Lucas Rodríguez) además dió descanso al Chavo Leandro Desábato que sería reemplazado por Julián Marchioni, otras variantes respecto al jueves son:Rodrigo Braña por Sebatián Verón, Lucas Viatri por Javier Toledo, además, por Facundo Sánchez, podría volver Augusto Solari o Juan Otero, y Juan Cavallaro o Elías Umeres por la izquierda. La formación no fue confirmada, es probable que se sepa a poco de iniciarse el partido.

La novedad es Nicolás Alvarez, ante la salida de Joel Sacks, que tuvo que ser reemplazado ante el Tiburón por una contractura, y se mantienen las bajas de David Vega (desgarro) y Matías Mayer (contractura), y Julián Fernández que sigue con molestias del esguince en su tobillo izquierdo.

Mario Sciacqua: "Me interesa Olimpo, imagino que va a ser un Estudiante que salga más a golpear" El DT Aurinegro no mueve sus piezas, "equipo que gana no se toca", así que le brinda su confianza al plantel que terminó jugando luego de la lesión del lateral derecho Joel Sacks, ante el Tiburón marplatense, así que respecto al inicial , pasa Cristian Villanueva a la derecha y entra Nicolás Pantaleone al lateral izquierdo.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

​

LOS 22 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA CLUB OLIMPO ESTUDIANTES(LP) EMPATES 1 12 9 16 40 Goles

Están incluídos los 2 partidos ida y vuelta disputados entre sí en la Liguilla Pre Sudamericana en 2015, fueron los dos últimos partidos que jugaron, fueron 2 triunfos del Pincha, 1-0 en Bahía y 4-0 en La Plata Las estadísticas son abrumadoras, y con un Estudiantes en niveles mucho mas bajos en algunas circunstancias, Olimpo sólo pudo vencerlo Una Vez... entre 22, este dato puede hacer valorar más un empate del Aurinegro. Pero "partidos son partidos" "son 11 contra 11" y los motivos por los que nunca se puede predecir con exactitud un resultado, habrá que verlo.

Ficha del partido:

Fecha 25ª Lunes 22/05/2017

Horario: 19:00 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Hernán Maidana

Asistente 2: Iván Aliende

4to árbitro: Federico Presa

Emisión: TV Pública

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2; DiarioLaNueva;DeLaBahiaFM; Ode1ra