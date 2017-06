Arsenal - Olimpo: 2º round! "Entretiempo" de 25 días

Google Plus

Faltan 45 minutos (23+22).Lucha en seco, para ahogar al otro y subir. (Foto: F.Morales-La Nueva)

El 7 de mayo empataban 0-0 y se suspendió, desde entonces...

-Arsenal venció 2-0 a Temperley (rival directo) ganó 1-0 a Unión (SF) y perdió 0-1 con Lanús (6 de 9 ptos.)

-Olimpo venció 2-0 a Aldosivi (rival directo) ganó 3-1 a Estudiantes y perdió 3-2 con Newell's (6 de 9 ptos.)

La perfecta similitud en este lapso, da la sensación que se tomaron este impasse (de 3 partidos) para "ponerse las pilas" completando ambos su mejor porcentaje en todo el torneo.

Cabe acotar que por Copa Argentina, por los 32 avos de final, Sacachispas dió el batacazo y eliminó a Arsenal en los penales por 6-5 luego de igualar en los 90 minutos por 1-1.

En El Viaducto su gente planteó una particular "arenga" a sus hinchas, "Dejá el turno con el dentista, dejá todo para venir a la cancha... es la final del mundo".

Jonathan Bottenelli : "Había que suspenderlo, era complicado no sólo por la intergridad física, sinó por lo que nos estamos jugando, perder la categoría" Humberto Grondona en la semana dudaba por las lesiones de dos de sus hombres, en el caso de Lucas Wilchez estaba concentrado y jugará infiltrado, por otra parte Claudio Corvalán también está entre los concentrados, pero persisten las molestias de su esguince de tobillo. Pero en líneas generales, se presume que el equipo será el mismo que cayó derrotado el domingo ante el Granate.

"Yo veo a mi equipo festejando en un futuro. Siento y tengo fe que Olimpo va a seguir en Primera. A los jugadores los veo con rebeldía y coraje para salvarse del descenso". (Sciacqua)

Mario Sciacqua: "Es la primera vez que me toca jugar un partido corto. El primer tiempo, de 23 minutos, es determinante" El DT Aurinegro no puede contar con Lucas Villarruel, con tendinitis, pero recupera de titular al 'Titi' Cristian Villanueva por Ezequiel Parnisari, y regresa a la titularidad el delantero Eial Strahman por Franco Troyansky , del equipo del sábado, con respecto a la ida en el viaducto, faltarán los 2 nombres reemplazados, más Joel Sacks y Martín Pérez Guedes, la gran ficha es Coniglio quien retorna con 3 goles más, y Lautaro Belleggia y Said Llambay se suman a los concentrados.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 20 ENFRENTAMIENTOS EN LAS DOS CATEGORÍAS ARSENAL OLIMPO EMPATES 10 3 7 24 11 Goles

Es abrumadora la diferencia estadística entre ambos, sumado a que Olimpo nunca pudo ganar en el Viaducto

El último partido completo entre ambos fue :

Torneo 2016: Olimpo 2 vs Arsenal 1 (Moiraghi y Troyansky //Bazán)

último en Sarandí: Torneo 2015: Arsenal 2 vs. Olimpo 1 (Trellez y Rasic // J.Blanco)

▬Si Olimpo gana los pasa a Patronato y Huracán (hasta el domingo que lo enfrenta) y Arsenal no modificaría su posición en la tabla de promedios quedando aún afuera.

▬Si gana Arsenal lo pasa e intercambian posiciones en la tabla, quedando afuera los 2

Pase lo que pase seguirán en el fondo del descenso los 4 que están: Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Quilmes y Temperley.

Los 45 minutos faltantes se dividirán en dos tiempos, el primero de 23 y el segundo de 22, según establece el reglamento de AFA.

Ficha del partido:

Fecha 23ª Jueves 01/06/2017

Horario: 15:00 hs.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Héctor Paletta

Asistente 1: Alejo Castany

Asistente 2: Gustavo Esquivel

4to árbitro: Federico Beligoy

Emisión: DeporTV

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2; Olé;DeLaBahíaFM, La Nueva