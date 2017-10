Unión - Olimpo: "Sta. Bahía"

Olimpo intentará "levantarse" ante un Unión en alza(Foto: AurinegroWeb)

Unión de Santa Fe sigue invicto luego del empate 0-0 ante Huracán, sumando 8 puntos ( 2 empates 2 victorias) y una casi inesperada séptima posición (a sólo 4 puntos del líder Boca), dejan conformes, pero no tranquilos a los Tatengues, que suman ilusiones de acceder a una copa, de hecho, al empatar con el Globo decían que el triunfo ante los bahienses validaría ese empate en Parque Patricios.

Olimpo perdió 0-1 con Gimnasia(LP) en su casa de una forma categórica, con la más grande interpretación de esa palabra ya que aunque sólo fue por un gol (encima olímpico, ayudado por la maestría de Alemán y el viento) sufrió 14 ocasiones de gol sólo en el primer tiempo, y si bien tuvo algunas claras ocasiones para empatarlo, fue un trámite doloroso para los bahienses ver cómo erraban goles los platenses, y como su equipo se mostraba descordinado y desubicado en defensa y ataque, en un partido que a priori debía significar 3 puntos de local.

En esta convocatoria se agregó Mauricio Rosales, Ramón Lentini y Lautaro Bellegia. Con varios ausentes lesionados: Cristian Nasuti, Nicolás Pantaleone, Emiliano Tellechea, Rodrigo Caballuci y Gabriel Gaona Lugo (padece una gastroenteritis). En tanto que Ojeda y Bellocq tampoco están hasta que puedan ser habilitados por la justicia.

Mario Sciacqua: “En los últimos partidos nos generaron muchas situaciones de gol, y no pasa por un tema táctico. Llegamos tarde y cuando la recuperamos, que tanto nos cuesta, la perdemos fácil y estamos partidos.” La decepción del DT y la mala noticias de la nula recuperación de sus bajas, (lo de Gabriel Gaona Lugo es un ejemplo de mala pata), han hecho que esta semana los entrenamientos hayan sido un tubo de ensayo buscando las mentalidades y las aptitudes más propicias para poder enderezar el rumbo de visitante ante un equipo que se repite y no pierde, por ello no hay claros indicios del 11 definitivo, aunque se especula que Mauricio Rosales y Jonatan Blanco volverían a la titularidad, y que otro tanto podría pasar con Cristian 'Titi' Villanueva, en tanto que Ramón Lentini podría debutar desde el inicio o desde el banco, Michael Covea y Tomás Costa podrían salir, adelantando a Lucas Mancinelli, y con 'Jony 'en el medio. Troyansky y Vila son números puestos, pero su ubicación... no. El triunfo es demasiado necesario como para no intentar poner los que parezcan mejores el viernes.

Franco Soldano: "En todos los ámbitos todos tienen altibajos, va de la mano con los resultados,el equipo mismo te levanta si anda bien, en el semestre anterior no se nos daban los resultados"."El saber a lo que se juega es fundamental, hay una idea clara, esos equipos son los que se afianzan".

Leo Madelón: “Es preferible enfrentar a Olimpo de visitante que hacerlo de local; es un equipo que vendrá a hacer su negocio, conozco mucho a su técnico, es un amigo”. Claudio Aquino fue descartado contra Olimpo para reservarlo para el cruce del miércoles 4 por la Copa Argentina. Será la única variante y se varajaron varias alternativas. Volver a usar a Damián Martínez, ponerlo a Luciano Balbi de “3” y que se adelante Bruno Pittón, o Juan Rivas o Damián Arceal, pero parece que será Franco Fragapane el reemplazante, elegido por Leonardo Carol Madelón dado que no mueve más piezas en un equipo que funciona, invicto, fuerte defensivamente, y sólido en cuanto a la identidad de juego.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 12 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS UNIÓN(Sta.Fe) OLIMPO EMPATES 7 3 2 18 10 Goles

El útimo encuentro fue la primera fecha del torneo 2016/2017 con triunfo del local Unión 1-0 .

El árbitro Pedro Argañaraz dirigió a Olimpo 3 veces en 3 torneos distintos:

Derrota ante Godoy Cruz 3-2 por Copa Argentina 2013

Victoria 3-1 ante ALmirante Brown en 2013 (Nacional B)

Derrota 3-0 ante Aldosivi Fecha 1 en 1ª División 2016

Siempre hubo 3 goles del ganador, Olimpo sólo ha hecho 1 gol en el torneo (misma cantidad de puntos) y su mayor virtud tal vez sea la necesidad que tiene, sumado a que no hace mucho logró sus objetivos, pero a priori el Tatengue tiene ventaja en todas las áreas, (puntos, localía, estadísticas, nivel de juego, acierto en la red, planteo constante, etc.) Sumado a que Madelón nunca perdió ante Olimpo. Por todo ésto, puede pasar cualquier cosa, por eso el fútbol es pasión.

Ficha del partido:

Fecha 5ª Viernes 29/09/2017

Horario: 19:05 hs.

Estadio: Ciudad de Santa Fe

Árbitro: Pedro Argañaraz

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Sebastián Ranciglio

Emisión: Fox Sports

Formaciones probables:

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2;DiarioUno;El Litoral