Olimpo - Huracán: Arpón o Ancla

Villanueva parece sostener un 'Globo' para que no suba, Olimpo sólo puede subir en la tabla. (Foto: Aurinegro Web)

Huracán viene de empatar sin goles ante Defensa y Justicia, pero mantiene una aceptable campaña exactamente en mitad de Tabla (14 de 28). Olimpo cierra esa tabla con 1 punto sobre 15, ha perdido todo, salvo un lejano empate con el Rojo en fecha 2, ha entrado en zona de descenso hasta la fecha 7 (como mínimo), tal vez su histórica andadura en Copa Argentina que evitó la marcha del DT sea el puntapié inicial de la inauguración... de un triunfo este torneo.

Es una locura hablar de descenso en la fecha 6 (de 27), pero eso sería no hablar de lo que se piensa en 2 clubes que tienen callos en promedios, y vigilan ese 'cuarteto', sobre todo cuando parece que nunca se despegan demasiado de Él. La realidad de los andares hace que para estos conjuntos, el descenso no es 'un fantasma' es más tangible, más 'Real', es una sombra, que cuando se viene la noche, se ve más alargada.

Mariano González: “Es una cancha complicada no solo para nosotros, sino que para todos. La conocen bien, consiguieron muchos puntos. Hicieron muchos méritos en esa cancha para la salvación del torneo pasado. Debemos enfocarnos como que será una parada muy difícil” ”Tenemos que estar atentos en la defensiva para que no nos sorprenda”.

De Felippe: “Estamos en la lucha de los puntos que tenemos en la tabla de los promedios. Habíamos arrancado en una situación difícil,estos son rivales directos. Jugamos un mini campeonato de siete equipos y debemos estar dentro de los tres primeros para seguir en primera“ El defensor Pablo Álvarez trabajó de forma diferenciada por el desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda. Gustavo Alfaro armó tres equipos de once futbolistas y realizó diferentes encuentros de fútbol formal en la cancha 8 del Campo de Deportes Jorge Newbery. Finalizada esta ejercitación, los jugadores hicieron ejercicios de estiramiento. Lucas Villalba y Nicolás Silva entrenaron a la par del resto de los profesionales.

Estamos en la lucha de revertir la cuesta de puntos que tenemos en la tabla de los promedios. Habíamos arrancado en una situación difícil y todavía estamos en la misma, aunque sumamos una cantidad de puntos que nos permitió acortar distancias. Estos son rivales directo. Jugamos un campeonato de siete equipos y debemos estar dentro de los tres primeros para mantener la categoría. .

HISTORIAL ENTRE AMBOS LOS 16 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO HURACÁN EMPATES 11 2 3 28 14 Goles Dato curioso: Los goles da cada uno reflejan las posiciones propias al inicio de la fecha 6. El último encuentro entre ellos fue en Bahía Blanca en junio de este año con un Triunfo Aurinegro 3-1 que lo sacó de la zona de descenso. Los máximos goleadores históricos en el Aurinegro fueron Gustavo Bou e Ismael Blanco (3) . Mientras que Eduardo Domínguez y Andrés Franzoia (2) son los que más lo hicieron en el Globo. En un partido que no define nada en los promedios, ya que el inmediato rival fuera del descenso es el de Parque Patricios, que le lleva 4 puntos (El Aurinegro seguirá en descenso aunque le gane). Tampoco es trascendental en el torneo salvo porque si gana el local dejaría de ser el último, pero si pierde se repetiría el sentimiento de hace unos meses ("tendrá una semana, muuuuy larga, y mala, donde las palabras intentarán mitigar los sentimientos, y si sale ganador, tomará un impulso positivo importante, una bocanada de aire fresco triunfal, alejado del enviciado suburbio del fondo de la tabla", junio 2017) Ficha del partido:

Fecha 6ª Lunes 16/10/2017

Horario: 19:05 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Julio Frenández

Asistente 2: Federico Cuello

4to árbitro: Lucas Novelli

Emisión: TNT Sports 19.05 Olimpo - Huracán (TNT Sports) Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Lucas Novelli Árbitro: Fernando EspinozaAsistente 1: Julio FernándezAsistente 2: Federico CuelloCuarto árbitro: Lucas Novelli Formaciones:

Olimpo de Bahía Blanca

tart writting the text of your article here. Is suggested follow and read carefully the SEO tips. GO!

HISTORIAL ENTRE AMBOS LOS 22 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO GIMNASIA(LP) EMPATES 4 11 7 20 32 Goles El último encuentro entre ellos fue en Bahía Blanca en noviembre del año pasado con un empate sin goles. Los máximos goleadores fueron Ezequiel Maggiolo (3) por Olimpo y Gonzalo Vargas (4) por el Lobo. En un partido que no define nada, salvo que si hay un perdedor, tendrá una semana, muuuuy larga, y mala, donde las palabras intentarán mitigar los sentimientos, y si hay un ganador, tomará un impulso positivo importante, una bocanada de aire fresco triunfal, alejado del enviciado suburbio del fondo de la tabla . Ficha del partido:

Fecha 4ª Domingo 24/09/2017

Horario: 14:05 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Sergio Viola

Asistente 2: Mariano Ruas

4to árbitro: Darío Rojas Martínez

Emisión: Fox Sports Formaciones:

Olimpo de Bahía Blanca