Olimpo - Morón: Grial Argentino

Una copa o un cáliz que de vida o no a la esperanza de una final "Libertadora" (Foto: Télam)

Deportivo Morón llega de lograr en la B Nacional, un valorado empate 1-1 ante Nueva Chicago, su viejo clasico lo empardó sobre el final con gol de Javier Rossi: "Si pasamos a Olimpo me ilusiono Mucho, éste es el año del Gallo". En Copa Argentina el conjunto bahiense será el cuarto equipo consecutivo de Primera A que debe enfrentar el Gallo. Ya dejó en el camino a Patronato, San Lorenzo, y Unión, que hasta la fecha anterior iba segundo en la Superliga.

Olimpo llega derrotado por Huracán 0-2 por Superliga, a tal punto que tocó fondo en la tabla y en lo anímico, renunció Mario Sciacqua, el DT con mayor consenso Aurinegro que se haya alejado en primera división, todo el mundo lamentó ese suceso "por motivos deportivos, con los resultados obtenidos no tengo argumentos para seguir tirando de la soga, probé de todo, el vestuario me respondió muy bien, pero el fútbol es así, no quiero perjudicar ni al club ni a sus dirigentes" dijo el ex DT. Rápidamente Alfredo Dagna cerró la contratación de su sustituto, Rubén 'el Yagi' Forestello, de 46 años viene de dirigir a Patronato de Paraná, a quien salvó del descenso, y al cumplir su contrato no renovó. Anteriormente dirigió a Talleres, Colón, Rafaela y dos veces a San Martín de San Juan, enseguida tomó contacto con el plantel y dirigió una práctica inclusive antes de su presentación a la prensa. Pero hablando del Aurinegro en la Copa Argentina, Olimpo ha encontrado un oasis a su sequía de goles y buenos resultados, ya que en todas sus participaciones de esta edición 2017, ganó todos sus partidos sin necesidad de resolver desde los 12 pasos.

Las encuestas entre su gente en las redes dan ganador a Dep. Morón por un 67% (51% directamente, y 16% por penales), y si bien el día es algo incómodo, el horario, la distancia (aprox. 30km) y la ocasión histórica han colaborado a que la demanda de entradas auspicie unas tribunas completas de Gallos .

Cristian Lillo: "Al eliminar a San Lorenzo creímos que estabamos cerca de la Libertadores, con Independiente y Boca en la otra llave, y nos tocaba River, pero no se dió así" "Walter Nicolás Otta es un entrenador que fundamenta su trabajo dentro del campo de juego y seguramente va a ser una complicación", así definió 'el Yagui' al DT de su rival, y es así, ya que en el empate con Nueva Chicago se guardó algunos elementos para este partido, Lautaro Formica concentró pero ni fue al banco, y Damián Toledo, ambos están entre los 18 que irán a Lanús. El primero podría entrar por Nicolás Martínez. En la delantera, podría entrar el referente goleador Damián Akerman desde el inicio.

Ruben Darío Forestello :“Me convenció que el presidente me llamó y me dijo que era la prioridad para dirigir a Olimpo. Un presidente que aparentemente se parece a mí: es frontal, va al hueso y después que pase lo que tiene que pasar.” “Me encontré un plantel corto, algo normal para un presupuesto mediano como el que maneja Olimpo, Mario me contó que es un grupo de gente sana, con buenas intenciones y al que habrá que recuperar para que esto funcione, no tengo que ser egoísta y pensar solamente en mi manera, con el tiempo lo voy a ir encontrando, mientras tanto quiero ganar.”

En Olimpo han quedado descartados por lesión, Rodrigo Caballuci, Matías Cahais, Sergio Ojeda y Luis Vila, quienes aún no tienen confirmado su regreso.

Forestello:“Morón es un equipo que funciona muy bien hace un año y medio, y me ganó bien, tiene jugadores habilidosos, rápidos y desequilibrantes. En 90min. no hay diferencia de categoría.” El 'Yagui' tiene sus objetivos claros, por el poco tiempo con el que ha tomado contacto con el club: “Voy a poner a los jugadores que vea más sanos en cuanto a espíritu. Y también trataré de recuperar a algunos vienen de lesiones que les sacaron continuidad " y todo eso lo ha tenido que evaluar en 3 prácticas, Entra Nicolás Herranz por Matías Cahais, podría salir Jonatan Blanco, y entrar Franco Bellocq, o Lucas Villaruel, en tanto que arriba sigue los pasos de su antecesor y apuesta por David Depetris como hombre de área y Maximiliano Fornari como atacante flotante, función que ha sido ejecutada antes por'el Pocho'Troyansky

HISTORIAL ENTRE AMBOS

Sólo hay 2 partidos entre ambos por competiciones oficiales:



19-02-1997 Dep.Morón 2 - 2 Olimpo (Natalicchio-G.Medina) (Bazán Vera- Marcelo Arce)

04-05-1997 Olimpo 1 -1 Dep.Morón 1 (Mario Álvarez) (Benjamín Escalada (p) )

Esos dos partidos se desarrollaron una vez ambos conjuntos habían avanzado de sus respectivas regionales a la Zona Campeonato de la Temporada 1996-97 de la B Nacional .

"Cuando son 90 minutos no hay diferencia de categoría.” dijo el flamante DT Aurinegro , y si nos ponemos a pensar que El Gallo en Copa Argentina eliminó 5 equipos de Primera División en 2 años, evidentemente que ni en 'status', ni estadísticamente se sacan diferencias significativas como para aventurar un vaticinio, y aunque Olimpo está peor en la Superliga, está el " técnico que debuta... gana"

Unos tienen la confianza de lo conocido y lo logrado hasta aquí, y los otros el buen andar en la copa, y el estusiasmo de esta nueva etapa, que fijará las titularidades a futuro, porque para Olimpo beber de esta Copa Argentina puede ser como el Santo Grial de Indiana Jones: La Última Cruzada a la espera que al final le digan "Usted eligió...Bien" De cualquier modo jugar y pasar de fase será histórico para ambos, con el incentivo de enfrentar al River Plate copero de los últimos años y arrebatarles nada menos que el pase a La Final del torneo que consagra un sitio en la Copa Libertadores, y a la SuperCopa Argentina. Casi nada.

FICHA DEL PARTIDO:

Copa Argentina: 4tos de Final

Lunes 23 de Octubre 2017

Horario: 21:10 hs

Estadio: Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

Emite: TyC Sports y TyC Sports Play

FORMACIONES PROBABLES :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2;Noticias de Olimpo;Atado a Tu Locura