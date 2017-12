Olimpo - Chacarita: intentar salir de "la Tumba"

Tumba

Chacarita se entierra en su propio cementerio con su última derrota 0-2 ante Huracán, la sexta en el torneo, 3 empates y una victoria le dan los 6 puntos que comparte con su próximo rival, si bien son malas las campañas son idénticas, y en este caso, las necesidades también. Aunque desde algunos circulos externos se insinuaba la posibilidad de un cambio de rumbo (técnico), también son muchísimos los Funebreros que no olvidan y agradecen a la persona que durante todo el torneo del ascenso los devolvió a Primera División (Superliga) luego de 7 años.

Olimpo tambien se hunde en tablas y promedio, ya que fue goleado 0-3 por Vélez, desaprovechando otra oportunidad de traer más clubes a la lucha por no descender, ya le pasó con Huracán y ahora tiene otra bola de break contra el Funebrero, y aún otra la próxima semana contra Patronato, ya casi todo el mundo Aurinegro asume que dejar escapar estos 2 partidos, vuelva la empresa casi irremontable.

Institucionalmente Olimpo ha provocado lo que no ha hecho deportivamente, una "Transfusión Sanguínea" Aurinegra dado que en su primer acto eleccionario en 107 años, éste hecho ha superado todas las espectativas de participación, aún cuando sólo podían votar socios con una antigüedad superior a 2 años, y con una paridad absoluta (50.8% vs 49.3%) la lista alternativa Idendidad Aurinegra se impuso a la continuista Primero Olimpo, (con Carlos Hermosa como candidato a presidente y Alfredo Dagna como Vicepresidente 1º), con lo cual Olimpo tiene nuevo Presidente, el Contador y Abogado Mauro Altieri, quien impregnó su campaña de una retivalización del sentimiento Aurinegro, el orden contable, y la recuperación urgente de socios, aunque lo mejor se dió "durante" la contienda, dado que esperaban unos 400 votantes, y fueron 1211, y a los miembros de ambas listas, y a los medios que la cubrían (se podía seguir en directo por YTube) les invadió "Tal Emoción", que antes de conocerse el resultado vieron en los rostros de sus adversarios que eran hermanos en "Olimpismo", y se pusieron a ofrecerse a ayudar en todo al otro sea cual sea el ganador, el recuento no se definió hasta el último minuto, y el acto en general movilizó las fibras de todos los Aurinegros, los unió, y las felicitaciones mutuas entre rivales que ya no eran tales es el mejor valor que tiene Olimpo para seguir en Primera.

Tres bajas de último momento en Chacarita para el partido del sábado y este es el nuevo parte médico: Alejandro Gagliardi presenta un esguince es su tobillo derecho.Realiza tratamiento kinésico. Cristian Erbes tiene un esguince en su tobillo derecho.Comenzó tratamiento kinésico. y Miguel Mellado presenta un traumatismo en el tobillo de su pierna derecha. Comenzará tratamiento kinésico. Renovaron sus contratos con el club los laterales de Chacarita Nahuel Menéndez y Gabriel Lazarte por dos años más: hasta junio de 2019. El colombiano Mateo Cardona arregló su desvinculación y no continuará en el club. Si bien falta la firma, ya está todo acordado para que deje la institución. Cuando terminen los partidos que restan de 2017 volverá a su país.

Cardona llegó como una de las incorporaciones para Primera División pero no jugó ni un minuto de manera oficial. De hecho, ni siquiera concentró.

Semanas atrás, cuando se le consultó a Gastón Coyette sobre el volante, el DT afirmó que, si bien era uno de los jugadores más dotados técnicamente, no estaba adaptado al fútbol argentino.



Walter Coyette: "Ningún Equipo nossupera realmente en el juego pero en los detalles, el mínimo nos está costando las situaciones que no podemos Meter" El DT Funebrero pateó el tablero y realizó algunas modificaciones sorpresivas en el equipo y en la lista de los concentrados que viajaron a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo.

Juan Cruz González vuelve a la nómina y será titular; Miguel Mellado tiene una lesión y no viaja; Joaquín Ibáñez irá de entrada; lo mismo Ijiel Protti, quien reemplazará a Mauro González; y además, Matías Rodríguez y Elías Alderete retornan a la lista y estarán en el banco de suplentes; los juveniles Gonzalo Groba y Cristian Barrios están entre los 18 por primera vez en su carrera. En el banco estarán: Cristian Campestrini, Alan Robledo, Barrios, Groba, Mauro González, Rodríguez y Alderete.

Mauro Altieri : "Fue una fiesta democrática que le da salubridad al club"."Dimos una imagen saludable y es eso justamente lo que queremos para el club y la imagen que queremos dar a nivel nacional". "El club vivió una jornada histórica con una participación asombrosa de socios. Se vivió con mucho respecto, con mucha paz y eso es lo importante".

Jonatan Blanco, quien durante la semana venía trabajando con algunos problemas en su rodilla izquierda, pero será de la partida, igual que David Depetris, a quien se le detectó una hernia que deberá ser evaluada por un especialista pero mientras no sienta dolor en la zona estará a disposición de Forestello. Regresa el Chori David Vega a la concentración del primer equipo. Tras un partido de ausencia, y por segunda vez en el año, el Chori ocupará el lugar en el banco de suplentes que ante Vélez le correspondió a Mauricio Rosales.

Ruben Forestello sólo haría un cambio para su encuentro de local, buscando la primera de las 2 victorias Imprescindibles si el Aurinegro quiere seguir en la elite del futbol argentino. Basicamente es fijar el cambio que se viene dando en las últimas fechas: esta vez Lucas Villarroel saldrá desde el inicio, en reemplazo de Tomás Costa quien iría al banco.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 16 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO GODOY CRUZ EMPATES 11 8 5 38 29 Goles

El último encuentro fue en Bahía Blanca por la cuarta fecha del Torneo Primera División:23/09/2016 Olimpo 3-0 Godoy Cruz

Estadísticamente hay una cierta ventaja a favor del Aurinegro, pero elTomba viene bastante mejor en todos los aspectos. Sin embargo, ya sea en B Nacional, Primera División o Copa Argentina, Olimpo nunca perdió de local, y se suma que en los enfrentamientos el promedio de goles da más de 2 por partido así que la cosa promete. Por eso amén de las nuevas tácticas y de nombres en el DT local, contra la estabilidad del Expreso; uno aún no ganó de local, el otro no ganó de visitante... puede salir un partido que mueva las redes con telarañas del Carminatti.

Ficha del partido:

Fecha 9ª Lunes 20/11/2017

Horario: 19:15 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Yamil Bonfá

Asistente 1: Gisela Bosso

Asistente 2: Federico Cuello

4to árbitro: Gonzalo López Aldazábal

Emisión: TNT Sports

Formaciones probables:

