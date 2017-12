Patronato - Olimpo: "Brindar con Sudor"

Si sudan ganan? Ganando lo alcanzan, o se alejan... pero seguro... Festejan | Foto: AurinegroWeb

El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica empató 1-1 con Huracán, en el Ducó, y frenó un poco su caída libre aunque aún tiene esa racha de 7 partidos sin ganar, (4 derrotas y 3 empates) está 21º en la tabla con 12 puntos (Olimpo con 9 lo alcanzaría si triunfa en Paraná, y se pondría a 13 milésimas en los promedios)

Olimpo festejó el 2-0 ante Chacarita Juniors, en su casa, ante su gente por primera vez y mereciéndolo, recuperando además a un 'Maxi' Fornari que se 'enchufó a la tensión adecuada' con el correr de los minutos y termino sólido, con puntos y cerca de su próximo rival de esta fecha. Con un 'Yagui' Forestello desojando la margarita, si se va porque no le gustaron algunas actitudes de la nueva lista ganadora (con lo que se le cambian las 'sinergias' necesarias para zafar de todo), o arriesgarse por sus jugadores con el peligro de no poder cumplir con sus propias expectativas al no saber sobre que terreno está edificando esta complicada empresa cuyo pilar fue hasta ahora el ex-presidente saliente Alfredo Dagna, cuya lista (como vice 1º) perdió las elecciones ante Mauro Altieri por 20 votos sobre 1211, casi un "empate técnico" (1,65%). La decisión se comunicará luego de éste partido (la pretemporada estaba toda armada según los planes del "Yagui Team").

Por las dudas todos los jugadores consultados fueron categóricos en su apoyo al segundo entrenador del torneo que los sacó del desastrozo record de 1 sólo gol y 1 punto de 18 posibles. El actual cuerpo técnico ha sacado 8 de 15 puntos posibles (53,4%).

Cristian Villanueva: "No es lindo tener tres técnicos en un torneo. No tenemos tiempo de andar perdiendo puntos, sí que me gustaría que siga con este proyecto que ha sacado buenos resultados, y no me gustaría que se vaya, pero tendremos que respetar su decisión que es muy personal". Y además agrega: "Todavía no nos pudimos despedir de Alfredo (Dagna). Fue una semana corta y estamos por viajar. Ya habrá tiempo de juntarnos y agradecerle por todo".

Jonatan Blanco: “Forestello tiene todo nuestro apoyo para continuar, es una gran persona y tiene un gran cuerpo técnico”, respondió uno de los referentes del plantel ante la consulta, aunque aclaró: “No nos podemos meter en una decisión personal. Se siente un clima medio raro en la interna, pero tratamos de mantenernos al margen y lo demostramos adentro de la cancha”. Yagui en caso de percibir que no existe el consenso necesario entre Mauro Altieri y Alfredo Dagna para continuar con el trabajo que viene desarrollando hace dos meses.

Por su parte los directivos implicados tuvieron su postura.

Altieri: “Nos comunicamos con Forestello y le transmitimos el absoluto compromiso de querer continuar con él, estamos muy conformes con su trabajo” y Dagna declaró: “Tomamos una decisión en conjunto y por todos los medios posibles vamos a tratar de que el Yagui continúe” aunque aclaró “No voy a estar en la Comisión porque no me corresponde, lo que puedo hacer es dar una mano, transmitir mi experiencia y dar lo mejor cuando necesiten algo de mí”.

INCIDENTES ANTE UNIÓN: CONSECUENCIAS

Ante el bochornoso incidente protagonizado por los barras de Patronato en el último encuentro de local ante Unión, donde atacaron a una delegación de ñinos del programa "Los gurises a la Cancha", y mientras se aguarda la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA, la justicia avanzó con el dictado de las prisiones preventivas en la cárcel de Paraná de los 13 imputados por las lesiones, coacciones y robos calificados por la violación a la ley del Deporte y en la cual fueron víctimas integrantes de la delegación de Strobel como seis policías en la tarde del sábado 25 de noviembre. Y se han logrado individualizar al menos a tres personas más de la barrabrava de Patronato. Se reclamaría la detención de los nuevos acusados por el término de 21 días en la cárcel de la capital entrerriana.

En cuanto al Grella, se ordenó que el viernes en la cancha de Patronato, en el partido con Olimpo la clausura provisoria de la tribuna de calle Grella donde por lo general se instala la barrabrava no se permita el ingreso de banderas o elementos de percusión, y controlar al máximo a los que traten de llegar con las denominadas entradas de favor que entrega la dirigencia a la barrabrava.

Pedido del Ministerio de Seguridad a la SuperLiga Argentina de Fútbol

Juan Pablo Pumpido: “Es un partido muy importante, por ser un rival directo, por el objetivo de terminar con 15 puntos el año, que es un puntaje que nos mantiene expectantes para el semestre que viene y por ganar, que es lo que necesitamos para sumar de a tres y pasarlo a Vélez, para terminar el año donde arrancamos con respecto al descenso y en mitad de tabla en el torneo”.

Dado que el empate no era el objetivo deseado, este partido es la única oportunidad de alcanzar "esos 15 puntos" antes del receso. La principal baja es Walter Andrade que fue expulsado al cometer el primero de los penales al Globo, (que atajó Bértoli).

Pumpido: “El partido será trabado y duro. Tenemos que manejar la pelota, porque el que más la tenga, sacará diferencia, porque será un juego dividido” El DT del 'Patrón' hará su apuesta por Bruno Urribarri, que tendrá su debut cómo titular en Villa Sarmiento, el mismo adujo que las características de mayor salida condicen con el planteamiento de manejarle la pelota al Bahiense, en el mismo sentido, se dará el ingreso de Lucas Sosa, por la expulsión de Walter Andrade. Por otro lado sigue confiando en los que jugaron un gran encuentro, empatando con uno menos y 2 penales en contra.

El triunfo ante Chacarita trajo malas noticias en la enfermería, 3 lesionados además de Rodrigo Caballucci, dos defensores y un delantero. Matías Cahais -desgarro en el gemelo izquierdo-, Sergio Ojeda duró unos minutos en cancha y también tiene un desgarro en el isquiotibial derecho, y Luis Vila sufrió una distensión de ligamentos.

Jonatan Blanco: "Lo que tenemos en la cabeza es tratar de ganar allá en Paraná para terminar de la Mejor manera el año" Forestello no es amigo de grandes cambios, pero tras las lesiones recurre al 'canterano' Nicolás Herranz para reemplazar a Matías Cahais, como único cambio en los titulares, pero también reemplaza al 'Bocha' Ojeda, es el caso de Martín Ferreira, (y tal vez Mauricio Rosales si no es uno de los descartes) en tanto que la plaza de Luis Vila será cubierta por Orlando Gabriel Gaona Lugo, en lo que puede ser su último encuentro con los colores Aurinegros, ya que se le vence el contrato este mes de diciembre.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 2 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS PATRONATO OLIMPO EMPATES 2 1 1 5 4 Goles

El último encuentro fue en Paraná por la 21º fecha del Torneo Primera División: 24/04/2017 Patronato 3 - 4 Olimpo con 3 datos curiosos:

1▬ Rubén Darío Forestello fue el DT del "Patrón"

2▬ Bértoli cumplió 500 partidos en el 'Santo'

3▬ Jugó Nicolás Herranz quien retorna a la titularidad en esta fecha.

Los otros 3:

17-11-12 (B Nacional) Olimpo 1-1 Patronato. Gil (O) y Acosta (P).

18-5-13 (B Nacional) Patronato 1-0 Olimpo. Carrasco (P).

16-5-16 (Primera División) Patronato 1-0 Olimpo. Quiroga (P).

Trucco dirigió a Olimpo 10 partidos:

* 5 de visitante y 5 de local

* 5 Triunfos 2 Empates y 3 derrotas

* Le sacó 23 amarillas y una roja por doble amarilla

* El último partido que lo dirigió fué en la primera victoria Aurinegra en Superliga el 4/11 fecha 8º de visitante: 2-0 ante Lanús

Al Patrón dirigió 3 veces:

* 1 Victoria 1 Empate y 1 Derrota

* 2 de Visitante y una de Local (victoria)

Este es el encuentro que ambos están seguros que es **el que tienen que ganar** y eso... además de imposible, condiciona mucho, agregado al pasado reciente de la última fecha. Ambos jugaron mucho mejor que el promedio del torneo y merecieron ganar, los rendimientos van mejorando, los circuitos aceitándose, y justo ahora el campeonato entra en un largo receso, tal vez un cambio de técnico, las sensaciones que se llevan al brindis de las fiestas, el mercado de pases 'ILIMITADO', se juegan mucho más que tres puntos y aunque para éstos dos eso es muchísimo.

Ficha del partido:

Fecha 12ª Viernes 08/12/2017

Horario: 19:15 hs.

Estadio: Presbítero Grella

Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Gonzalo Pedro

Emisión: Fox Sports