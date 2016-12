Damián Lemos fue unas de las claves indiscutibles de Forestello

El jugador proveniente de Chicago, es el destacado del semestre . Foto: Diario Uno

Lemos llegó a principios de este año casi como titular indiscutido, es que el DT Forestello lo pidió exclusivamente ya que lo conocía por su paso en Nueva Chicago. En su carrera, además de jugar para Chicago y Patronato vistió las camisetas de Deportivo Morón y Ferro, donde tuvo un gran pasaje y estuvo a pocos puntos de lograr el ascenso.

El mediocampista rojinegro habló con Patronato VAVEL donde se refirió lo que fue el semestre del equipo e individualmente: “ Tuvimos un semestre muy positivo en general y eso ayuda al nivel individual” .

El equipo paranaense terminó la primer mitad del torneo entre los quince primeros y se pudo mantener lejos de la zona de descenso. No se pudo pasar por alto aquel partido frente a River en el Grella, donde se habló mucho luego del encuentro, partido ganado por Patronato.

Recordando aquella jugada polemizada luego por los jugadores del rival, Lemos acoto: “Sí, se habló mucho de la jugada, creo Patronato es un equipo noble honesto y leal; y esa jugada se intento que ellos no hagan una avivada y resultó ese desenlace... Pero son cosas del juego”.

El equipo de Rubén Forestello, conto con partidos interesantes mostrando más de una vez la idea de juego del DT, el famoso juego de presión, quite y gol.

El ex Chicago destacó, según él, los partidos mas interesantes jugado en el semestre … “El de River fue un partido muy bueno por el rival y además fue en un momento que él equipo necesitaba el primer triunfo”. Hasta entonces, el Negro venía de cuatro derrotas y un empate. “Después del partido con San Juan fue estupendo por el resultado”, siguió, recordando aquel encuentro en la décima fecha en Paraná, terminó 3-0 para el local.

Siguiendo con el primer triunfo del equipo en el torneo hizo referencia a que fue ese partido entonces para ellos.. “Fue un partido clave y fue fundamental para levantar la cabeza y poder hacernos fuerte como grupo y creer en nosotros”.

Para ir cerrando el dialogo, no faltó el por qué eligió Patronato, en aquel mercado de pases de principio de año: “Porque conocía al DT, él me llamó y fue él que me insistió para que vaya. Sabia que era una institución organizada y la verdad no me arrepiento"

Concluyendo la nota, hizo referencia cómo ve al equipo de acá en adelante y el principal objetivo.. "Yo lo veo un equipo maduro y él principal objetivo es seguir sumando para no sufrir ni estar en la tabla de abajo”.

D'alessandro y Lemos: cruces de palabras al finalizar el encuentro donde patronato ganó 2-1 en el Grella

Damian Lemos es ese típico volante central que tiene más marca que juego, pero que nunca deja de lado esta segunda parte.