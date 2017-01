Alejandro Almada: “Volver a quedarme en Patronato para no jugar, no..”

Almada duda su continuidad (Foto: Prensa C.A.P.)

El volante del rojinegro terminó su vinculación con el club el 31 del mes pasado, con nada concreto, aún sigue en incertidumbre su futuro.

En diálogo con Patronato VAVEL, Alejandro Almada, reafirmó las dudas que se plantearon sobre su continuidad: “ No tenga definido nada de mi futuro”.

En respuesta a si hay posibilidad de seguir vistiendo la camiseta de Patronato, dijo: “Muy difícil. Quizás con suerte, renovar y que me den a préstamo -Posibilidad que rondaba en las últimas horas- pero no me han llamado tampoco.”, refiriéndose a la dirigencia del Patrón. Cerrando con una frase contundente, remarcó: “Volver a quedarme en el Patrón para no jugar, no..”

En caso de ser posible renovar su vinculación, dejó en claro su postura seria, con posibilidad de jugar o un préstamo concreto. “Lo que busco es eso, continuidad, jugar..”

Para ir cerrando, en los últimos días hubo rumores que desde el club Alianza Atlético de Perú habría un interés, pero el mismo jugador lo negó: “Por el momento todos rumores , a mí no me llamó nadie, ni me trajeron una oferta sobre la mesa” .

Su poca participación en el equipo dirigido por Rubén Forestello como el segundo equipo del Santo, sumándole la falta de juego, hace hoy creer que la salida de Almada, es definitiva.